"Herausragende Arbeit": Watzke adelt Terzic

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Hans-Joachim Watzke lobt BVB-Trainer Edin Terzic

Borussia Dortmund befindet sich aktuell auf einem Höhenflug. Am Dienstag kann der BVB in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Vereinsboss Hans-Joachim Watzke ist mit der Arbeit von Cheftrainer Edin Terzic äußerst zufrieden.

"Edin Terzic und sein Team leisten herausragende Arbeit", sagte der 63-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" und merkte an: "Das habe ich übrigens auch schon im November gesagt, als es sportlich trüber aussah. Ich bin froh, dass sich meine Meinung jetzt auch in Ergebnissen widerspiegelt."

Zum Jahresbeginn lag der BVB in der Fußball-Bundesliga noch neun Zähler hinter dem FC Bayern. Inzwischen sind die beiden Dauerrivalen punktgleich. Die Münchner rangieren lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Schwarz-Gelben.

BVB will Chelsea rauswerfen

In der Champions League läuft es für den BVB ebenfalls rund. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea konnte mit 1:0 gewonnen werden. Am Dienstag (21 Uhr) kommt es an der Stamford Bridge zum zweiten Aufeinandertreffen.

"Das wir vor dem Rückspiel in London das Gefühl haben, weiterkommen zu können, sagt für mich alles aus", zeigte sich Watzke mit der Entwicklung zufrieden.

Gleichzeitig mahnte der BVB-Boss: "Es soll keiner glauben, dass Platz zehn in der Premier League die sportliche Qualität von Chelsea wiedergibt. Da kann jederzeit der Knoten platzen, die haben schließlich in acht Monaten mehr als 600 Millionen Euro Transferausgaben getätigt."

Hans-Joachim Watzke vertraut BVB-Mannschaft

Trotzdem habe er "großes Vertrauen, dass die Mannschaft sich für den Einzug ins Viertelfinale zerreißen wird", zeigte sich Watzke zuversichtlich.

Sollte Borussia Dortmund in London mindestens ein Unentschieden holen, stünde der BVB in der Runde der besten acht Klubs. Somit hätten Terzic und Co. weiterhin die Chance auf alle Titel.