Enthüllt: Tottenham fordert Mega-Summe für Kane

IMAGO/Manjit Narotra

Der FC Bayern soll sich mit Harry Kane beschäftigen

Seit Monaten wird der FC Bayern mit Harry Kane in Verbindung gebracht. Die Münchner müssten für eine Verpflichtung des Torjägers aber offenbar tief in die Tasche greifen. Nun ist die angebliche Ablöse-Forderung von Tottenham Hotspur durchgesickert.

Laut dem Portal "Football Insider" rufen die Londoner über 100 Millionen Pfund für den 29-Jährigen auf. Umgerechnet müsste der FC Bayern somit mindestens 113 Millionen Euro an Tottenham Hotspur überweisen.

Kane ist noch bis 2024 an die Spurs gebunden. Tottenham will den Angreifer unbedingt in den eigenen Reihen halten. Der türkische Journalist Ekrem Konur berichtete unlängst, dass der Premier-League-Klub eine Vertragsverlängerung bis 2026 anstrebt.

Hierdurch will der Tottenham anscheinend dem Interesse anderer Vereine zuvorkommen und einem möglichen Abschied des Leistungsträgers einen Riegel vorschieben.

Harry Kane zum FC Bayern? Das sagt Hasan Salihamidzic

Kane wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der deutsche Rekordmeister hat seinerseits unlängst mit Eric Maxim Choupo-Moting bis 2024 verlängert.

Der Deal habe aber "gar nichts" mit der Personalie Kane zu tun. "Das ist überhaupt nicht unsere Überlegung", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem TV-Sender "Sky". "Wir sind erstmal froh, dass wir den Choupo haben. Was im Sommer auf dem Transfermarkt passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen", betonte der FCB-Funktionär.

Und Kane? Dieser hält sich bezüglich seiner sportlichen Zukunft noch bedeckt.

"Ich bin nur hier, um jedes Spiel zu performen und alles für den Verein zu geben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich konzentriere mich auf diese Saison. Wir sind in einer guten Position, um zu pushen und darauf konzentriere ich mich", meinte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft Anfang Februar im Gespräch mit "Viaplay".