Stars des FC Bayern hinterfragen Nagelsmanns Taktik

IMAGO/ULMER

Julian Nagelsmann sorgt nicht gerade für Kontinuität beim FC Bayern

In dieser Saison ließ Julian Nagelsmann den FC Bayern schon in diversen taktischen Formationen spielen. Die häufigen Umstellungen des Trainers werden offenbar von den Stars des deutschen Rekordmeisters hinterfragt.

Zu Saisonbeginn setzt Julian Nagelsmann beim FC Bayern noch auf ein 4-4-2-System mit zwei Stürmern. Bereits im September änderte er seine Denkweise, baute auf eine echte Neun und ließ im 4-2-3-1 spielen.

Nach dem enttäuschenden Beginn ins neue Jahr und seit dem Transfer von Joao Cancelo stellte Nagelsmann dann defensiv auf eine Dreierkette um.

Die ständigen Rotationen ihres Trainers werden von den Stars des FC Bayern laut "kicker" genau beobachtet, "häufig auch hinterfragt". Dem Bericht zufolge braucht Nagelsmann angesichts des breiten Kaders "enormes Fingerspitzengefühl" bei seinen Aufstellungen.

"Interne Diskussionen" beim FC Bayern

Noch vor kurzen soll es beim FC Bayern "interne Diskussionen" gegeben haben, bei denen die Entscheidung gefallen sei, dass Jamal Musiala und Thomas Müller sowie Eric Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman gesetzt sind.

Coman werde ohnehin als "Flügelspieler Nummer 1" bewertet. Auf der anderen Seite spielte zuletzt Alphonso Davies.

Heißt für Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané, dass sie sich zunächst mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben müssen. Wie auch beim jüngsten 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart als das Trio in der 63. Minute eingewechselt wurde.

FC Bayern: Serge Gnabry "total unzufrieden mit sich selbst"

Gerade Sané und Gnabry empfahlen sich gegen den VfB nicht für weitere Einsätze. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus übte nach der Partie scharfe Kritik an dem Duo. "So braucht Nagelsmann gar nicht nachdenken, am Mittwoch neue Spieler einzusetzen. Die haben sich nicht angeboten", sagte er bei "Sky".

Es sei der Job von Fußballprofis, während ihrer Einsätze Hundert Prozent zu geben. "Das Gefühl hatte ich nicht", so Matthäus.

Dem "kicker" zufolge sei gerade Gnabry "total unzufrieden mit sich selbst" und finde aktuell keine Erklärung für sein Formtief.