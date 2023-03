Enthüllt: Das fordert Marco Reus vom BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus' Vertrag beim BVB läuft aus

Im Top-Spiel gegen RB Leipzig war Marco Reus einer der Aktivposten bei Borussia Dortmund und sammelte erneut Argumente für eine Vertragsverlängerung. Was der Kapitän vom BVB in den Gesprächen fordert, ist inzwischen ebenfalls bekannt.

Beim 1:0 eiskalt vom Punkt, viele gute Szenen: Gegen RB Leipzig gehörte Marco Reus zu den besten Akteuren im Team von Borussia Dortmund. 13 Scorerpunkte in 19 Pflichtspielen der laufenden Saison stehen inzwischen in der Statistik des BVB-Kapitäns.

Nach seinem wochenlangen Ausfall im ersten Halbjahr der Spielzeit ist Reus 2023 stark zurückgekommen. Auch in Spielen, in denen Trainer Edin Terzic nicht von Beginn an auf ihn setzte, lieferte der 33 Jahre alte Offensivspieler ab.

Dennoch ist Reus' Zukunft beim BVB weiter offen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt hatte Sportdirektor Sebastian Kehl konkrete Gespräche mit ihm und seinem Management über eine Verlängerung bestätigt.

Medienberichten zufolge ist ein Knackpunkt in den Verhandlungen das Geld. Reus' Spitzengehalt von angeblich rund zwölf Millionen Euro pro Jahr will der BVB offenbar drastisch kürzen - um rund die Hälfte, vermeldete "Bild" unlängst, um "mindestens ein Drittel" heißt es in einem aktuellen Bericht von "Sport1".

BVB: Weiterer Stolperstein bei Verhandlungen mit Marco Reus?

Dem TV-Sender zufolge könnte zudem die Laufzeit des neuen Reus-Kontrakts zum Stolperstein in den Gesprächen mit dem BVB werden.

Während Kehl und Co. den verletzungsanfälligen Routinier gerne nur für ein weiteres Jahr bis 2024 binden wollen würden, soll dieser selbst einen Zweijahresvertrag fordern.

Auch eine klare Deadline bezüglich seiner Zukunftsentscheidung soll Reus sich gesetzt haben: Bis Ende März hätte er dem Bericht zufolge gerne Klarheit über seinen BVB-Verbleib.

Reus selbst hielt sich nach dem Leipzig-Spiel bedeckt. "Wir sind in Gesprächen, mehr kann ich dazu nicht sagen", sagte er. Er habe seinen "Standpunkt schon des Öfteren klargemacht".