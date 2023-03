Kehl erwartet "brutale Partie" für den BVB

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sebastian Kehl ist seit dem Sommer Sportdirektor des BVB

Ins Rückspiel des Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea geht Borussia Dortmund nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel mit einer guten Ausgangslage. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erwartet in London trotzdem eine Mammutaufgabe.

"Wir haben hier in Dortmund gesehen, wie stark Chelsea sein kann. Das wird eine Partie sein, in der wir Druck ausgesetzt sind und immer wieder Momente schaffen müssen, in denen wir Entlastung schaffen, wo wir Umschaltmomente kreieren müssen", sagte Kehl dem "kicker".

Zehn Siege feierte der BVB in den bisherigen zehn Pflichtspielen des Jahres 2023. Folgt gegen Chelsea der elfte? "Ich wäre auch mit einem Unentschieden zufrieden, wir müssen nicht immer gewinnen", sagte Kehl, wohlwissend, dass den Dortmundern an der Stamford Bridge auch ein Remis zum Einzug ins Viertelfinale reicht.

Allerdings werde das Duell mit den Blues eine "brutale Partie, wir werden leiden müssen", ergänzte der 43-Jährige, der im Sommer die Nachfolge von BVB-Urgestein Michael Zorc angetreten hatte.

BVB droht Ausfall von Gregor Kobel

Bitter für die Borussia: Gegen Chelsea droht der Ausfall von Stammkeeper Gregor Kobel. Den gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" zufolge bestehe beim BVB "nur eine kleine Resthoffnung" auf einen Einsatz des Schweizer Schlussmannes, den Muskelprobleme plagen.

Fällt Kobel aus, wird wie im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Freitag (2:1) wieder Ersatzmann Alexander Meyer zum Einsatz kommen.

Den Verzicht auf Kobel gegen RB hatte Trainer Edin Terzic nach der Partie als "knappe Entscheidung" bezeichnet. Man habe bei der Nummer eins kein Risiko eingehen wollen, so der BVB-Coach.

Mitte September hatte Kobel ebenfalls wegen einer Muskelverletzung schon einmal sieben Pflichtspiele des BVB verpasst, drei davon in der Champions League. Damals vertrag ihn Meyer ebenfalls und zeigte überwiegend gute Leistungen.