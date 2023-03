Wechsel-Indiz? Wirbel um Liverpool-Like von Bellingham

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham gehört zu den Topstars des BVB

Der 7:0-Kantersieg des FC Liverpool gegen Manchester United in der englischen Premier League schlug am Wochenende hohe Wellen - auch in den sozialen Netzwerken, wo sich BVB-Star Jude Bellingham zu einem pikanten Like hinreißen ließ.

Von der krachenden Demontage Manchester Uniteds sichtlich euphorisiert, postete Verteidiger Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool nach der Partie auf Instagram einen Schnappschuss aus dem Spielertunnel.

Der 24-Jährige grinst auf dem Foto gut gelaunt in die Kamera. Der Fokus des Bildes liegt allerdings auf dem legendären Schild mit der Aufschrift "This is Anfield", das seit über einem halben Jahrhundert in ähnlicher Form über dem Ausgang des Spielertunnels im legendendären Stadion hängt.

Dass der Post beim FC Liverpool selbst sowie aktuellen Akteuren der Reds, Ex-Liverpool-Angreifer Daniel Sturridge und zahlreichen Fans Anklang fand, überrascht nicht.

Vom BVB zum FC Liverpool?

Für Aufsehen sorgte hingegen, dass sich auch Borussia Dortmund Shooting-Star Jude Bellingham unter den Followern befindet, die ihre Zustimmung kundtaten.

Bedenkt man, dass sich der BVB-Profi und Alexander-Arnold aus der englischen Nationalmannschaft kennen und gute Freunde sind, überrascht es zwar nicht, dass er dem Erfolg seines Weggefährten positiv gegenüber steht.

In den sozialen Netzwerken wird Bellinghams Like allerdings nicht zuletzt als Zeichen dafür gedeutet, dass der 19-Jährige einen Wechsel vom BVB nach Liverpool in Betracht zieht.

Die Fans der Reds sind jedenfalls aus dem Häuschen: "Komm nach Liverpool", "Ich hoffe, du hast diesen Sieg gesehen" oder "Wir brauchen dich", lauten die Kommentare unter Bellinghams letztem Beitrag auf Instagram.

BVB erwartet "Diskussion" um Jude Bellingham

Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp gilt seit Monaten als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung des BVB-Überfliegers.

Bellinghams Vertrag bei den Schwarz-Gelben endet zwar erst im Sommer 2025. Ein millionenschwerer Abschied des WM-Teilnehmers vom BVB schon nach der laufenden Spielzeit ist allerdings ein durchaus realistisches Szenario.

"Jude hat noch zwei Jahre Vertrag", betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt im "ZDF". Der langjährige Kapitän gab aber auch zu, dass er wisse, "wie das Geschäft funktioniert. Das wird irgendwann Fahrt aufnehmen und die Diskussion werden wir zum Sommer hin haben."

Zuletzt orakelten englische Medien, dass ein Wechsel Bellinghams vom BVB zum FC Liverpool weiterhin eine Option sei, sofern sich die Reds für die Champions League qualifizieren würden.

Danach sah es lange nicht aus, die Vorstellungen der letzten Wochen, vor allem der Sieg gegen United, haben die Chance aber wieder gesteigert.

Übrigens: Neben Bellingham markierte auch der derzeit von Eintracht Frankfurt an die SpVgg Greuther Fürth verliehene Ragnar Ache den Post von Alexander-Arnold. Gerüchte um einen Wechsel zum FC Liverpool gibt es bislang aber nicht.