Hier läuft FC Bayern vs. PSG live im TV und Stream

IMAGO/Revierfoto

Lionel Messi (l.) trifft erneut auf den FC Bayern

Der FC Bayern will am Mittwoch (21:00 Uhr) den Einzug in das Viertelfinale der Champions League perfekt machen. Ab 21:00 Uhr ist Paris Saint-Germain zum Achtelfinal-Rückspiel zu Gast in der Allianz Arena. Wo wird die Partie FC Bayern vs. PSG live im Fernsehen und Stream übertragen?

Der FC Bayern hat im Duell der europäischen Schwergewichte mit Paris Saint-Germain alle Trümpfe in der Hand.

Das Hinspiel im Pariser Prinzenpark wurde am 14. Februar mit 1:0 gewonnen. Ausgerechnet der gebürtige Pariser Kingsley Coman erzielte damals das Tor des Tages für seine Farben.

Beim zweiten Aufeinandertreffen wollen die Franzosen beim FC Bayern noch die Wende schaffen. Verzichten müssen sie dabei allerdings auf den brasilianischen Superstar Neymar, der mit einem verstauchten Knöchel wohl ausfallen wird.

Kylian Mbappé hingegen steht PSG aber wohl von Beginn an zur Verfügung, nachdem er im ersten Duell mit dem deutschen Rekordmeister aufgrund einer Oberschenkelverletzung nur als Einwechselspieler zum Zuge gekommen war.

Wo wird das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. Paris Saint-Germain live im TV und Stream