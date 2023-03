Joao Cancelo reagiert auf Reservisten-Rolle

IMAGO/Darius Simka

Joao Cancelo (r.) ist beim FC Bayern aktuell nur Reservist

Beim FC Bayern ist Winter-Neuzugang Joao Cancelo aktuell nur Reservist. Im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (2:1) saß die Leihgabe von Manchester City gar 90 Minuten auf der Bank. Anschließend meldete sich Cancelo via Instagram zu Wort.

74 Minuten als Einwechselspieler gegen Borussia Mönchengladbach (2:3), zwölf Minuten gegen Union Berlin (3:0), 90 Minuten Bankplatz gegen den VfB Stuttgart: Joao Cancelo war in den letzten Ligaspielen des FC Bayern wenn überhaupt nur als Kurzarbeiter gefragt.

"Joao hat fast nie Dreierkette gespielt - mit Ball - bei Manchester City. Dementsprechend auch noch nie Halbverteidiger im Aufbau. Und wir spielen derzeit keine Viererkette im Aufbau", erklärte Trainer Julian Nagelsmann dem "kicker" zuletzt Cancelos Nichtberücksichtigung. Der Portugiese habe "noch ein paar Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht."

Immerhin gehe Cancelo, dem bei Manchester City größere Probleme mit Teammanager Pep Guardiola nachgesagt wurden, mit seiner Reservisten-Rolle "aktuell gut um", ergänzte der Chefcoach des FC Bayern. "Ich habe nicht den Eindruck, dass er wegbricht."

Cancelo selbst hielt sich nach dem Stuttgart-Spiel bedeckt und wollte sich im Stadion nicht zu seiner aktuellen Situation äußern. Das holte der 28-Jährige später auf seinem Instagram-Kanal nach. "Ich gebe mein Bestes und den Rest macht Gott", schrieb Cancelo dort.

FC Bayern: Kritik von Didi Hamann wegen Joao Cancelo

Kein Verständnis für die Nebenrolle des Neuzugangs beim FC Bayern zeigte am Wochenende der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann.

"Du holst einen Joao Cancelo, der als bester Außenverteidiger gilt — wenn der gegen Stuttgart nicht spielen kann, wie soll der dann gegen Paris, Real Madrid oder Liverpool spielen können? Wenn ich so einen Spieler hole, muss er auch spielen. Das birgt weitere Unruhe, das sind Sachen, die sind hausgemacht", sagte der 49-Jährige bei "Sky 90".

Hamann hinterfragte auch, warum Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. den zunächst bejubelten Transfer überhaupt eintüteten. "Wenn ich der Meinung bin, dass er nicht in das System passt oder sechs Monate braucht, um sich einzugewöhnen, dann brauche ich ihn nicht", so der Ex-Profi.

Cancelos Leih-Gastspiel beim FC Bayern dauert zunächst bis Saisonende. Dann besitzt der deutsche Rekordmeister eine Kaufoption in Höhe von angeblich 70 Millionen Euro.