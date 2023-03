Bericht: Gladbach schnappt sich Hertha-Juwel

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Lukas Ullrich soll vor einem Wechsel von Hertha BSC zu Gladbach stehen

Hertha BSC verliert offenbar eines seiner vielversprechendsten Talente an die direkte Konkurrenz. Lukas Ullrich steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Im Poker um den 18 Jahre alten Linksverteidiger sticht Gladbach wohl auch Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und weitere Klubs aus.

Wie die "Rheinischen Post" berichtet, hat sich Ullrich für einen Wechsel zu Gladbach entschieden. Eine Ablöse wird nicht fällig, sein Vertrag bei Hertha BSC läuft am Saisonende aus.

Neben Gladbach wurden auch dem VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, der TSG 1899 Hoffenheim und Werder Bremen sowie Stade Rennes und Girondins Bordeaux aus Frankreich Interesse an Ullrich nachgesagt.

Dass eine Verlängerung in Berlin kein Thema mehr ist, liegt "Bild" zufolge unter anderem an der Trennung von Fredi Bobic. Der ehemalige Geschäftsführer soll Ullrich kurz vor seiner Entlassung ein verbessertes Profi-Angebot unterbreitet haben.

Ein finaler Gesprächstermin sei nach der Trennung aber geplatzt. Herthas neuer Sportdirektor Benjamin Weber konnte Ullrich offenbar nicht von einem Verbleib überzeugen.

Ullrich stammt aus der eigenen Jugend von Hertha BSC. Der Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft ist in dieser Saison Stammspieler in der U23 der Hauptstädter in der Regionalliga Nordost.

Ullrich soll Bensebaini beerben

Nach 17 Spielen stehen zwei Tore und vier Vorlagen zu Buche. Für die Profis durfte Ullrich noch nicht ran. Ein Umstand, den sein Vater im November öffentlich in der "Bild" kritisierte. Er habe "Zweifel, dass Lukas bei Hertha BSC tatsächlich eine Perspektive hat".

Bei Gladbach soll Ullrich in die Fußstapfen von Ramy Bensebaini treten. Der Algerier steht vor einem ablösefreien Wechsel zu Borussia Dortmund.

Mit Luca Netz hat Gladbach bereits im Sommer 2021 ein Top-Talent von Hertha BSC abgeworben. Zwei Millionen Euro überwies der Klub vom Niederrhein damals nach Berlin.