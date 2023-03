BVB ohne Kobel bei Chelsea? Das sagt Sebastian Kehl

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Sportdirektor Sebastian Kehl nimmt die BVB-Profis in die Pflicht

Am Dienstag trifft Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Chelsea. Vor dem Duell nahm BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl die Spieler in die Pflicht.

"Wir reisen mit einem guten Gefühl nach London, mit großem Selbstvertrauen", sagte Kehl am Montag vor dem Abflug nach London, betonte jedoch: "Wir haben auch im Hinspiel gesehen, wie stark Chelsea sein kann und sie werden morgen sicherlich alles versuchen."

Im Hinspiel hatte sich der BVB zu Hause mit 1:0 durchgesetzt.

In London müsse sich der Revierklub auf eine "packende Partie" einstellen, warnte Kehl und forderte: "Wir müssen uns zerreißen, eine großartige Leistung bringen - dann können wir eine Runde weiterkommen."

BVB soll sich beim FC Chelsea "zerrreißen"

Das Erreichen des Viertelfinals wäre für Kehl "großartig". "Sportlich wäre es das, was wir uns vorgenommen haben: Immer mal wieder auch in Europa ein Ausrufezeichen zu setzen. Und wirtschaftlich gesehen ist es nach den schwierigen Jahren auch sehr wichtig, sodass es mehrere Gründe gibt, sich morgen zu zerreißen", führte der Sportdirektor weiter aus.

Auf dem anhaltenden Höhenflug will sich der BVB aber nicht ausruhen. "Dinge fallen nicht vom Himmel, wir haben uns das in den letzten Wochen und Monaten hart erarbeitet", so Kehl: "Wir haben an vielen Dingen geschraubt, uns weiterentwickelt und dann bekommt man in der einen oder anderen Situation auch mal das Glück zurück. Aber das allein wird morgen nicht reichen."

BVB: "Maschine" Gregor Kobel im Flieger nach London

Die Reise mit nach London angetreten hat Gregor Kobel. Der Torwart war am Freitag gegen RB Leipzig (2:1) mit Muskelproblemen ausgefallen.

"Gregor ist eine Maschine", adelte Kehl den Schweizer, merkte jedoch an: "Ob er morgen dabei sein kann, kann ich heute noch nicht sagen."

Ebenfalls dabei war Donyell Malen, der wegen einer Knöchelverletzung fraglich war. "Wir haben eigentlich bis auf Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi alle dabei und werden versuchen, mit dieser Truppe eine Runde weiterzukommen", sagte Kehl mit Blick auf das Personal.