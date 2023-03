PSG-Anreise nach München von Problemen überschattet

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

PSG trifft in der Champions League auf den FC Bayern

Mit einer 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel geht Paris Saint-Germain ins Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Bayern. Bei der Anreise nach München musste der PSG-Tross ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen.

Bereits am Montagabend um 19:40 Uhr und damit fast exakt 48 Stunden vor dem Anpfiff der Partie am Mittwoch (21:00 Uhr) werden Lionel Messi, Kylian Mbappé und Co. am Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen eintreffen. Anschließend beziehen die PSG-Stars ihr Team-Hotel, das Hilton Park Munich in der Nähe des Englischen Gartens.

Medienberichten zufolge will PSG damit den Auswirkungen der für Dienstag und Mittwoch geplanten Streiks gegen eine geplante Rentenreform in Frankreich entgehen. Diese betreffen auch das Transport-Wesen, also den Bus-, Bahn- und Flugverkehr.

Üblich ist es in der Königsklasse, erst einen Tag vor der Partie am Spielort einzutreffen. Aus der extrem früheren Anreise für das Duell mit dem FC Bayern ergibt sich ein weiteres Problem für PSG: Die Pariser Reisegruppe muss die lange Zeit bis zum Anpfiff sinnvoll füllen.

Viel Zeit für PSG vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern

Bis auf die Presserunde um 17:15 Uhr und das Abschlusstraining um 18:15 Uhr am Dienstag stehen keine offiziellen Termine für den PSG-Tross auf dem Programm. Ausflüge von Messi, Mbappé und Co. in die Münchner Innenstadt sind sicherlich auch nicht zu erwarten.

Im zweiten Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern braucht das Team von Trainer Christophe Galtier einen Sieg zum Weiterkommen. Im Hinspiel im Pariser Prinzenpark hatte Kingsley Coman (53.) den 1:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters herausgeschossen.

Beide Mannschaften hatten ihre Generalproben für das erneute Duell am Wochenende gewonnen: Während dem FC Bayern ein knapper 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart gelang, gewann PSG gegen FC Nantes mit 4:2.