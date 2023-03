Matthäus mit Spitze gegen Choupo-Moting

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lothar Matthäus hat die Verlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern eingeordnet

Seit Robert Lewandowskis Abgang verfügt der FC Bayern über keinen Stürmer von Weltklasseformat mehr. Dennoch sind die Rufe nach einem neuen Torjäger vergleichsweise leise - auch, weil Eric Maxim Choupo-Moting derzeit seinen dritten Frühling erlebt. Lothar Matthäus ist bei der Personalie hin- und hergerissen.

Wer hätte das gedacht? In seinem dritten Jahr beim FC Bayern ist Eric Maxim Choupo-Moting wichtig wie nie.

Dabei war dem Deutsch-Kameruner im vergangenen Sommer nur wenig Aussicht auf Einsatzzeit im Münchner Star-Ensemble nachgesagt worden.

Als im Herbst aber deutlich wurde, dass das System von Trainer Julian Nagelsmann ohne klassischen Neuner nicht so gut funktioniert, erhielt Choupo-Moting eine Bewährungschance, die er zu nutzen wusste.

Seither traf der 33-Jährige in 25 Pflichtspielen starke 16 Mal, auch in der Champions League war er erfolgreich. Die Verantwortlichen des FC Bayern honorierten die positive Entwicklung mit einer Vertragsverlängerung.

Eric Maxim Choupo-Moting nur die B-Lösung des FC Bayern?

Dass Choupo-Moting mindestens noch eine weitere Saison für den FC Bayern auflaufen wird, kann Lothar Matthäus grundsätzlich verstehen. "Ich gehe davon aus, dass er für seine Tore in den letzten Monaten belohnt wurde. Er hat einen super Charakter, kommt gut in der Kabine an und gibt auf dem Platz alles", hob der 61-Jährige im Gespräch mit "Sky" hervor.

Zugleich verwies der Rekord-Nationalspieler auf einen möglichen Mangel an Alternativen. "Wenn Bayern keine Sicherheit hat, einen zweiten Lewandowski zu holen, dann ist er sicherlich weiterhin ein wichtiger Spieler für den FC Bayern", deutete Matthäus an, dass Choupo-Moting womöglich nur als B-Lösung gesehen werden könnte.

Er wisse "nicht, was sie für die Zukunft noch vorhaben", sagte der Weltmeister von 1990 über die Personalplanung beim Rekordmeister. Englands Superstar Harry Kane werde jedenfalls "immer wieder genannt".