Bundesliga-Legende verrät: "FC Bayern hatte angefragt"

Diego Ribas da Cunha drückte der Fußball-Bundesliga in insgesamt 161 Einsätzen für den SV Werder Bremen und den VfL Wolfsburg seinen Stempel auf, galt zu dieser Zeit als einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Nach seinem Karriereende verriet Diego nun, dass er auch beim FC Bayern hätte landen können.

Nachdem Diego in seinen drei Spielzeiten bei Werder Bremen zu einem zentralen Mittelfeldspieler von internationaler Klasse aufgestiegen war, wechselte er im Sommer 2009 zum italienischen Renommierklub Juventus Turin.

"Als dieses Angebot kam, war ich aufgeregt", erinnerte sich Diego im Gespräch mit "calciomercato" an die damalige Zeit. Wie der Brasilianer selbst bestätigte, waren zu dieser Zeit auch weitere europäische Topklubs an ihm dran - so auch der deutsche Rekordmeister aus München.

"Ich weiß, dass auch Bayern München, Real Madrid und Atlético Madrid angefragt hatten. Aber ich entschied mich damals für Juve", so Diego, der sich im Sommer 2009 als Deutscher Pokalsieger aus Bremen verabschiedet hatte.

Diego erinnert sich an Juve-Zeit

Bei Juventus Turin konnte er die großen Erwartungen an seine Person derweil nicht erfüllen, kehrte nach nur einem Jahr in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg zurück: "Es gab großartige Individualisten in diesem Team, aber der Funke sprang nie über, eine gemeinsame Einheit zu werden", erinnerte sich Diego an sein Juve-Jahr, welches die Bianconeri nur als Tabellensiebter abgeschlossen hatte.

Obwohl er sich gegen den Wechsel zum FC Bayern entschloss, bei Juventus aber nach nur einem Jahr wieder Reißaus nahm, bereut der mittlerweile 38-Jährige seine damalige Entscheidung nicht: "Ich bin zu dieser Zeit sehr gewachsen. Vielleicht hätte ich es in einem weiteren Jahr bei Juve besser machen können", so Diego, der seine Karriere im letzten Jahr beim brasilianischen Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro beendete.