Schalke freut sich auf den BVB: "Kann alles passieren"

IMAGO/Moritz Mueller

Pünktlich zum Derby gegen den BVB ist beim FC Schalke 04 das Lachen zurückgekehrt

Beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 ist das Selbstvertrauen zurück: Nach dem Sieg im kleinen Revierderby gegen Bochum (2:0) will Königsblau nun auch im großen Derby gegen den BVB punkten. S04-Abwehrmann Maya Yoshida zeigt im Vorfeld keinerlei Angst vor den aktuellen Überfliegern von Borussia Dortmund.

Beim FC Schalke 04 ist der Glaube an den Klassenerhalt wieder voll da. Am Samstag gab die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis die Rote Laterne an Reviernachbar VfL Bochum ab, gemeinsam mit Hoffenheim und dem VfB Stuttgart hat man nun 19 Punkte auf dem Konto und somit wieder gute Chancen auf die Rettung.

Pünktlich zum Derby gegen den BVB am kommenden Samstag (18:30 Uhr) ist bei Schalke 04 somit der Mut zurückgekehrt - obgleich die Schwarz-Gelben jedes der bislang zehn Pflichtspiele in 2023 gewinnen konnten. "Wir haben seit sechs Spielen nicht mehr verloren", verwies Schalke-Innenverteidiger Maya Yoshida gegenüber Vereinsmedien auf die ebenfalls gute Serie der Knappen.

"Beide Mannschaften wollen ihre Form bestätigen", führte der Japaner aus. "Wenn wir defensiv erneut stabil stehen und vorne unsere Möglichkeiten nutzen, dann haben wir eine Chance auf ein gutes Resultat."

Schalke selbstbewusst vor Derby gegen BVB

In der Tat war die geordnete Defensive zuletzt der Schlüssel für Königsblau. Seit der 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig kassierte die Reis-Elf in sechs Liga-Spielen nur ein Gegentor. Belegte S04 in der Hinrunde mit erschreckend schwachen neun Punkten noch den 18. Platz in der Tabelle, rangiert die Mannschaft in der Rückrundentabelle auf Platz sieben.

Yoshida führte mit Blick aufs Spiel gegen den Tabellenzweiten aus: "In einem Derby kann alles passieren. Diese Spiele sind immer ganz speziell."

Wie groß das neue Selbstvertrauen auf Schalke ist, unterstrich der 34-Jährige mit diesem Satz: "Ich glaube, dass sich unsere Gegner momentan nicht freuen, wenn sie gegen uns spielen müssen."