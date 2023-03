Medien: Schalke will Offensivmann erneut verpflichten

IMAGO/Gary Oakley

Könnte bald schon wieder für den FC Schalke 04 spielen: Darko Churlinov

Der FC Schalke 04 macht sich trotz der ungewissen Zukunft schon jetzt Gedanken um die Kadergestaltung für die nächste Saison. Offenbar will S04, egal ob der Klassenerhalt in der Bundesliga gelingt, einen ehemaligen Angreifer zurückholen.

Der FC Schalke 04 arbeitet nach Angaben von "WAZ" und "Sky" an einer Rückholaktion von Außenstürmer Darko Churlinov.

Der 22-Jährige zählte in der Saison 2021/22 zu den Aufstiegshelden bei Königsblau, als er für eine Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen war. In 23 Pflichtspieleinsätzen lieferte der Mazedonier zwei Tore und sechs Vorlagen.

Eine anschließende Verpflichtung hatte der Revierklub zwar angestrebt, aufgrund der weiterhin prekären finanziellen Situation aber letztendlich nicht realisieren können, obgleich der VfB wohl zu großen Zugeständnissen bereit gewesen sein soll. Für Churlinov ging es daher zunächst zurück nach Stuttgart, Mitte August wechselte er dann für 3,5 Millionen Euro zum FC Burnley. Dort unterzeichnete der Linksaußen einen Vertrag bis 2026.

FC Schalke 04 mit Burnley bereits in Gesprächen

Beim aktuellen Tabellenführer der englischen zweiten Liga zählt Darko Churlinov bislang allerdings nicht zur ersten Garde. In der laufenden Saison blickt der Angreifer lediglich auf drei Startelf-Einsätze zurück, ein Tor konnte er für den Klub von Teammanager Vincent Kompany noch nicht erzielen.

Besonders auffallend: In 2023 durfte Churlinov allein in den vier Pokalspielen von Burnley auflaufen. In der Liga zählte er zuletzt mehrfach nicht einmal zum Kader.

Nach "WAZ"-Angaben ist der Klub daher mittlerweile bereit, Churlinov zur neuen Saison auszuleihen. Mit den Verantwortlichen des FC Schalke 04 sollen erste Gespräche bereits geführt worden sein, heißt es. Ob zudem eine Kaufoption vereinbart wird, geht aus dem Bericht indes nicht hervor.

Darko Churlinov war in den Jugendabteilungen von Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg und 1. FC Köln ausgebildet worden. 2020 folgte dann der Wechsel zum VfB Stuttgart, wo er sich allerdings nie hatte durchsetzen können.