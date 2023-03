Mainz-Torwart auch bei Hertha BSC gehandelt

IMAGO/Harald Bremes

Finn Dahmen wird Mainz 05 wohl zum Saisonende verlassen

Der Vertrag von Finn Dahmen läuft bei Mainz 05 zum Saisonende aus. Gleich mehrere Bundesliga-Klubs bringen sich bereits in Stellung, um den Schlussmann für die nächste Spielzeit zu verpflichten. Nach Spekulationen über einen Wechsel zum FC Schalke 04 hat sich der Kreis nun erweitert: Auch Hertha BSC soll interessiert sein.

Finn Dahmen hat die Qual der Wahl: Dem früheren U21-Nationalspieler liegen laut "Sky" gleich fünf Anfragen vor. Namentlich genannt werden der FC Schalke 04, Hertha BSC und der FC Augsburg. Zuletzt hatte "transfermarkt.de" vom Schalker Werben berichtet, demnach soll auch die PSV Eindhoven Interesse am 24-Jährigen haben.

Welcher der Klubs bislang die besten Karten hat, ist nicht bekannt. Klar ist nach "Sky"-Angaben jedoch: Bei Mainz 05 wird die Karriere von Finn Dahmen sicher nicht weitergehen. Der 1,88 Meter große gebürtige Wiesbadener hatte bereits im vergangenen Oktober angekündigt, eine neue Herausforderung zu suchen, um endlich regelmäßig Spielpraxis zu erhalten.

Hertha BSC, FC Schalke 04 und FC Augsburg kämpfen um den Klassenerhalt

In der aktuellen Saison kämpft Finn Dahmen mit Robin Zentner um den Platz zwischen den Pfosten. Das Mainzer Eigengewächs hatte in 2020/21 sein Debüt in der Bundesliga gegeben, in der laufenden Spielzeit kommt er auf immerhin acht Pflichtspiel-Einsätze.

So setzte Mainz-Trainer Bo Svensson zwischen dem 16. und 21. Spieltag auf die Dienste des Wiesbadeners, als Stammkraft Robin Zentner aufgrund von Rückenproblemen passen musste. Seitdem der 28-Jährige wieder fit ist, rückte Dahmen zurück in die zweite Reihe.

Für Dahmen kommt es bei seiner Klub-Wahl wohl auch auf die Ligazugehörigkeit an. Sowohl Hertha BSC als auch der FC Schalke 04 und der FC Augsburg befinden sich mitten im Abstiegskampf der Bundesliga. Mainz 05 hingegen klopft als Tabellensiebter aktuell am internationalen Geschäft.