Klare Vorstellungen: So schätzt Nagelsmann PSG ein

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern das Viertelfinale der Champions League erreichen

Für Cheftrainer Julian Nagelsmann und den FC Bayern steht am Mittwochabend (21:00 Uhr) das bislang wichtigste Spiel des Jahres an: Gegen PSG geht es schließlich darum, den Traum vom Champions-League-Titel aufrecht zu halten. Nagelsmann hat den Gegner aus Frankreich ausführlich studiert - und weiß, was auf die Münchner zukommt.

Julian Nagelsmann hat klare Vorstellungen darüber, wie Paris Saint-Germain um die Starspieler Lionel Messi und Kylian Mbappé im Rückspiel beim FC Bayern auflaufen werden. Das Hinspiel hatten die Münchner knapp mit 1:0 (0:0) gewonnen.

"Sie brauchen mindestens ein Tor, um auszugleichen. Ich gehe davon aus, dass sie von Anfang an viel Druck machen werden", so der Cheftrainer im Gespräch mit Vereinsmedien.

PSG verteidige in der heimischen Liga eigentlich gerne "tief", so der Übungsleiter. Die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier setze dann auf schnelles Umschaltspiel. Aber: "Ihre Spielausrichtung hängt auch davon ab, welches Personal fit ist und spielen kann. Im Hinspiel mussten sie in der Startelf auf Kylian Mbappé verzichten, was ihren Matchplan schon ein bisschen beeinflusst hat."

FC Bayern vs. PSG: "Beide haben Topstars in ihren Reihen"

Als Mbappé nach überstandener Verletzung im Hinspiel eingewechselt wurde, "haben sie eine andere Art und Weise ihres Spiels gezeigt". Er gehe davon aus, dass das Spiel in München nun "deutlich offensiver und offener wird als in Paris". Schließlich wäre ein frühes Königsklassen-Aus für PSG, ähnlich wie für die Bayern, ein herber Schlag.

Der Plan, den sich Nagelsmann gemeinsam mit dem Trainerteam überlegt hat, sieht wie folgt aus: "Sowohl wir als auch PSG haben offensiv ein enormes Tempo. Wir wollen sie schon bei der Ballannahme stören und von der ersten Minute an körperlich voll präsent sein. Das ist ein Mittel, das wir im Rückspiel brauchen, um den Speed, den sie haben, nicht aufs Spielfeld kommen zu lassen."

Letztlich werde wohl die "Tagesform" über den Ausgang des Spiels entscheiden. "Beide Teams sind auf einem ähnlichen Niveau, was die Einzelspieler angeht. Beide haben Topstars in ihren Reihen. Unsere Gruppe hat aber ein sehr gutes Gespür dafür, füreinander da zu sein und alles reinzuhauen", sieht der 35-Jährige den Vorteil auf Seiten des deutschen Rekordmeisters.

Einen Dämpfer musste PSG schon vor der Anreise verkraften: Superstar Neymar muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Damit fällt der Brasilianer für den Rest der Saison aus.