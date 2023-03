Matthäus hinterfragt Bayerns Top-Transfer

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Zuletzt nur Einwechselspieler: Joao Cancelo vom FC Bayern

Der überraschende Wechsel im Winter von Portugals Nationalspieler Joao Cancelo zum FC Bayern wurde vielerorts mit großem Applaus bedacht. Nach den ersten Wochen hinterfragt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den Leih-Transfer aber bereits.

Joao Cancelo zog im Winter auf Leihbasis von Englands Meister Manchester City zum FC Bayern München. Bei den Sky Blues war er nach der WM bei Teammanager Pep Guardiola in der Hierarchie nach hinten gerückt und derart unzufrieden über seine neue Rolle als Bankdrücker, dass er schnell das Weite suchte. Ein regelrechter Coup für den FC Bayern, der sich zudem eine Kaufoption für den links wie rechts einsetzbaren Außenverteidiger sicherte.

Auffällig: Cancelo hatte bei seinem Blitz-Debüt im DFB-Pokal (4:0) überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten und zählte prompt zu den besten Spielern auf dem Platz. Doch auffällig ist auch: Seither stand der beidfüßige Verteidiger nur drei weitere Male in einer Anfangsformation von Cheftrainer Julian Nagelsmann.

Zuletzt bekamen sowohl gegen den 1. FC Union (3:0) als auch gegen den VfB Stuttgart (2:1) andere den Vortritt. Nicht wenige Fans waren durchaus verwundert, als Backup Josip Stanisic zweimal in Folge in der Liga das Startelfmandat erhielt und nicht etwa der Neuzugang. Ein Umstand, der nun auch beim Ex-Münchner Lothar Matthäus für Verwunderung sorgte.

FC Bayern: Erster Frust bei Neuzugang Cancelo?

"Wenn ich diesen Spieler doch angeblich schon so lange haben wollte, dann muss ich wissen, ob er in mein System passt oder nicht", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für "Sky". Denn: Nagelsmann hatte in den vergangenen Wochen vom sonst üblichen System mit Viererkette auf einen Dreier-Abwehrverbund gestellt. Die rechte Außenbahn wurde dann von offensiven Kräften wie Kingsley Coman oder Serge Gnabry beackert. Auf dem linken Flügel ist Alphonso Davies gesetzt.

Laut Matthäus sehe es nun "so aus, als würde er (Cancelo, Anm. d. Red.) nicht ganz in die Planung von Julian Nagelsman passen". Es scheine, "das Cancelo in der Dreierkette nicht den defensiven Außenpart als Innenverteidiger spielen kann, der das Spiel mit aufbaut".

Dass Cancelo seine Rolle als Bankdrücker nicht mit Freuden auffasst, dürfte auf der Hand liegen. "Bild" wollte beim Training der Ersatzspieler zuletzt beobachtet haben, dass sich beim Winter-Neuzugang schon erster Frust aufgestaut hat.