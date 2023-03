Neuer-Aus? Kane-Transfer? Uli Hoeneß spricht Klartext

ULMER via www.imago-images.de

Spielen Manuel Neuer (l.) und Harry Kane bald zusammen beim FC Bayern?

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zur Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern und einer möglichen Verpflichtung von Torjäger Harry Kane geäußert.

"Wir hoffen alle, dass Manuel nach seiner schweren Verletzung im Laufe des Jahres wieder fit wird wie vorher. Und dann wird er bei Bayern München im Tor stehen", sagte Hoeneß bei einer Veranstaltung der "AZ" am Montagabend in München.

Ein vereinskritisches Interview des Kapitäns nach der Trennung des FC Bayern von Torwart-Trainer Toni Tapalovic, einem engen Vertrauten und Freund Neuers, sieht Hoeneß nicht als ein Hindernis an.

Er sieht keinen Bruch zwischen dem Torwart und der Vereinsführung um Oliver Kahn, die sehr verärgert auf die Aussagen reagiert hatte, das Thema aber erst nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain intern mit Neuer aufarbeiten will. Der Kapitän des FC Bayern habe sein Interview "längst bereut", erklärte Hoeneß.

FC Bayern: Yann Sommer "ein Glücksfall", aber ...

Neuers Ersatzmann Yann Sommer bezeichnete der 71-Jährige als "Glücksfall für den FC Bayern. Dass unser Vorstand in dieser Not so einen tollen Charakter, so einen tollen Torwart, so eine Persönlichkeit gefunden hat und in Gladbach losgeeist hat - Chapeau!"

Hoeneß ergänzte allerdings mit Blick auf den Konkurrenzkampf im Tor: "Ich schätze Yann Sommer extrem. Aber man darf nicht vergessen, Manuel ist Manuel."

Harry Kane zum FC Bayern "völlig gaga"

Einen Transfer von Harry Kane bezeichnete Hoeneß als "völlig gaga". Sein Klub Tottenham Hotspur habe im letzten Jahr eine Ablöse-Offerte in Höhe von 160 Millionen Euro von Manchester City für den 29 Jahre alten Angreifer abgelehnt.

"Meinen Sie, der ist dieses Jahr billiger? Harry Kane ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber das ist ein Geld, das zahle ich nicht", polterte Hoeneß.

Der frühere Manager und Vereinspräsident sitzt nach wie vor im Aufsichtsrat des FC Bayern, der Transfers ab einer Größenordnung von 25 Millionen Euro im Gesamtvolumen absegnen muss.

Größere Investitionen im Angriff schließt Hoeneß aber nicht aus. "Grundsätzlich halte ich unseren Kader für den besten der Welt. Das einzige Fragezeichen vor der Saison war die Nummer 9", so die Klub-Legende des FC Bayern.

FC Bayern: Uli Hoeneß "total überrascht" von Eric Maxim Choupo-Moting

Er sei zwar nach dem Abgang von Robert Lewandowski "total überrascht über die Leistungssteigerung" von Eric Maxim Choupo-Moting gewesen, der "ein wirklich guter Mittelstürmer", aber auch schon über 30 sei, sagte Hoeneß.

Choupo-Motings kürzliche Vertragsverlängerung bis 2024 bezeichnete er als "total richtige Entscheidung" der aktuellen Führungsetage um Vorstandschef Oliver Kahn.

"Da ist man auf Nummer sicher gegangen. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir eine Mittelstürmer-Diskussion in den nächsten drei Monaten gehabt", so Hoeneß.