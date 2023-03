Matthäus lobt BVB-Star: "Er hat ein Zeichen gesetzt"

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Kapitän Marco Reus (Mitte) traf gegen RB Leipzig per Elfmeter

Rechtzeitig zur heißen Saisonphase zeigt BVB-Kapitän Marco Reus eine ansteigende Formkurve. Im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig traf der Ur-Dortmunder zum wichtigen 1:0 für seine Farben (Endstand 2:1), ging als Spielführer voran. Lob für den jüngsten Auftritt des Routiniers gab es nun auch von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

In seiner "Sky"-Kolumne gratulierte er Borussia Dortmund zu der herausragenden Bilanz der letzten Wochen mit zehn Pflichtspielsiegen in Folge und dem Vorrücken in der Bundesliga-Tabelle bis auf den zweiten Tabellenplatz.

"Die Dortmunder haben etwas erreicht, was sonst eigentlich nur die Bayern schaffen, nämlich einen größeren Rückstand aufzuholen und nun fast ganz oben zu sein. Das nennt man Mentalität. Das sieht man dieser Tage vor allem auch bei einem Spieler wie Marco Reus", so der TV-Experte über den BVB-Star, der gegen die Roten Bullen sein viertes Saisontor erzielt hatte.

"Er ist Kapitän, aber nicht mehr unangefochtener Stammspieler. Und wenn er wie jetzt gegen Leipzig spielt, zeigt er eine super Leistung", lobte Matthäus den 33-Jährigen, der immer noch keinen Vertrag für die kommende Saison beim BVB sicher hat.

Der Weltmeister von 1990 zog auch Vergleiche zu zwei Stars im Kader des FC Bayern, von denen er sich ähnliche Leistungen wie die von BVB-Leader Reus erhoffen würde: "Das ist das, was ich beispielsweise Serge Gnabry und Leroy Sané vorwerfe. [...] Ich kritisiere nicht in erster Linie ihre Körpersprache, die teilweise so wirkt, als hätten sie keine Lust. Was ich aber kritisiere, ist, dass sie nicht hinterherlaufen bei Ballverlust", erkennt Matthäus fehlendes Engagement bei den Starspielern, die am Samstag in Stuttgart erst beim Stand von 2:0 für die Münchner eingewechselt wurden.

Matthäus' Rat an Star-Duo vom FC Bayern

"Sie müssen dann im Sprint wieder zurück. Dass sie den Zweikämpfen aus dem Weg gehen oder sie nicht richtig führen. Das können und das müssen sie anders machen", führte der langjährige Bayern-Spieler Matthäus aus.

Der 61-Jährige wünscht sich von dem Duo, dass es im Falle einer Einwechslung umso mehr Einsatzwillen zeigt: "Sie müssen dann eigentlich noch viel mehr beweisen, warum der Trainer sie von Beginn an bringen soll und es ihm schwer machen."

Erneut passt auch hier der Vergleich zum ärgsten Verfolger aus dem Ruhrgebiet und seinem Spielführer mit der Nummer 11: "So wie Marco Reus seinen Trainer unter Druck setzt mit einer Glanzleistung wie am Freitag gegen RB. Er war nicht beleidigt, weil aufgrund der Verletzung von Adeyemi zum Einsatz kam. Er hat ein Zeichen gesetzt."