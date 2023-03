Hoeneß plädiert für Schweinsteiger-Rückkehr zum FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern

Uli Hoeneß hat bei der Jubiläumsveranstaltung einer großen Münchner Tageszeitung aus dem Nähkästchen geplaudert. Zu vielen gemeinsamen Weggefährten äußerte sich die lebende Klub-Legende des FC Bayern, unter anderem zu den 2014er-Weltmeistern Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Thomas Müller.

Der 71-Jährige erklärte bei dem Event der "AZ", dass er sich weiterhin eine Rückkehr des langjährigen Publikumslieblings Bastian Schweinsteiger zum deutschen Rekordmeister bestens vorstellen könne - in welcher Funktion auch immer.

"Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen", sagte Hoeneß, der als jahrzehntelanger Manager des Klubs den Aufstieg zum deutschen Branchenprimus nachhaltig vorangetrieben hatte.

"Bastian hat eine unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit gemacht. Früher war er ein Lausbub, ein guter Kicker, aber mit vielen Flausen. Jetzt ist er ein gestandenes Mannsbild, ein Weltmann. Er war in Amerika, er war in Manchester", sagte Hoeneß über das einstige Eigengewächs des FC Bayern aus, das mit dem Klub 2013 Champions-League-Sieger geworden war.

FC Bayern: Lob für Bastian Schweinsteiger

Auch Schweinsteigers derzeitige Rolle als TV-Experte gefällt dem Patron des FC Bayern. Der ehemalige Mittelfeldspieler sei "anfänglich unsicher gewesen, aber heute sagt er dem Hansi Flick, wenn die deutsche Mannschaft einen Scheißdreck spielt."

Zwischen 2002 und 2015 hatte Schweinsteiger über 340 Bundesliga-Spiele für die Münchner bestritten und unter anderem acht Meisterschaften gewonnen. Er galt als Spezi von Hoeneß.

Legendär sind in dem Zusammenhang Schweinsteigers Grußworte inmitten der Feierlichkeiten zum WM-Triumph 2014, als er sich am "ARD"-Mikrofon beim damaligen Gefängnisinsassen Hoeneß vor einem Millionenpublikum bedankte.

Thomas Müller "eine Identifikationsfigur" beim FC Bayern

Hoeneß ist schon lange ein Befürworter davon, ehemalige Spieler beim FC Bayern einzubinden. Oliver Kahn war seine Wahl als Vorstandschef, auch der heutige Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde von ihm protegiert.

Für diesen Posten beziehungsweise die Rolle des Sportdirektors, die Salihamidzic vor seiner Beförderung zum Vorstandsmitglied innehatte, war von Hoeneß ursprünglich jemand anderes vorgesehen: Philipp Lahm.

Der Plan ging bekanntermaßen nicht auf. Hoeneß bestätigte nun noch einmal: "Das wollte er nicht."

Etliche Ex-Stars wie Giovane Elber oder Claudio Pizarro sind hingegen als Marken-Botschafter für den FC Bayern aktiv.

Eine Zukunft beim FC Bayern nach der Spielerkarriere könnte sich Hoeneß auch bei Manuel Neuer und besonders Thomas Müller gut vorstellen. "Thomas ist eine Identifikationsfigur für jede Art von Job bei Bayern", befand Hoeneß.