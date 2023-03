Terzic reagiert auf heiße Bellingham-Spekulationen

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham (r.) im Gespräch mit BVB-Trainer Edin Terzic (l.)

Verlässt Jude Bellingham Borussia Dortmund im Sommer? Seit Monaten wird über einen Abgang des BVB-Stars spekuliert. Cheftrainer Edin Terzic hat sich vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea zu den Gerüchten rund um den Leistungsträger geäußert.

"Wir haben diese Fragen beantwortet seitdem er ankam", sagte der 40-Jährige am Montagabend auf der Pressekonferenz in London: "Wir alle kennen sein Potenzial. Bevor er zu uns kam hatte er die Möglichkeit in die Premier League zu kommen. Alle Top-Klubs waren an ihm interessiert."

Terzic versuchte in diesem Zusammengang noch einmal die Vorzüge des BVB aufzuzählen. "Er hat sich entschieden zu uns zu kommen, weil er wusste, dass es der perfekte Schritt für ihn sein kann und wir haben es bewiesen", meinte der Dortmunder Übungsleiter.

Bellingham helfe dem BVB sehr, sagte Terzic: "Aber ich denke, dass wir ihm als Verein auch mit seiner Karriere helfen. Wir sind sehr glücklich, dass er Teil unserer Mannschaft ist und dass er mit 19 Jahren einer unserer Anführer ist."

BVB will mit Jude Bellingham verlängern

Der englische Nationalspieler ist noch bis 2025 an die Schwarz-Gelben gebunden. Insbesondere der FC Liverpool, Manchester City sowie Real Madrid sollen großes Interesse an einer Verpflichtung im Sommer haben.

Die Dortmunder Verantwortlichen wollen den Kampf um Bellingham aber noch nicht aufgeben. "Ich versuche, mit ihm zu verlängern. Warum nicht? Jude ist einfach ein Gewinnertyp", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt im "ZDF-Sportstudio".

Medienberichten zufolge könnte Bellingham für bis zu 150 Millionen Euro den Verein wechseln und Borussia Dortmund somit einen Geldregen bescheren. Doch bevor die Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers entschieden wird, steht für den BVB zunächst das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (21 Uhr im LIVE-Ticker) auf dem Programm.