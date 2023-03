Medien: Joao Cancelo mit Situation bei Bayern unzufrieden

IMAGO/Mladen Lackovic

Joao Cancelo sitzt beim FC Bayern meist nur auf der Bank

Der FC Bayern erlebte zuletzt turbulente Wochen. Auch abseits des Platzes kämpfte der deutsche Rekordmeister mit einigen Problemen. Nun könnte ein weiteres hinzukommen: Winter-Neuzugang Joao Cancelo ist offenbar mit seiner derzeitigen Situation überaus unzufrieden.

Schon bei Manchester City galt Joao Cancelo als ständiger Unruheherd, wenn er nicht die gewünschte Spielzeit erhielt. Dies soll einer der Gründe gewesen sein, dass der 27-Jährige mit Pep Guardiola im Streit lag. Mit seiner Leihe nach München sollte alles besser werden.

Und die ersten Spiele starteten direkt verheißungsvoll für den Portugiesen: Mit zwei Vorlagen in seinen ersten zwei Einsätzen präsentierte sich der Neuzugang als sofortige Verstärkung. Doch inzwischen musste der Rechtsverteidiger seinem Konkurrenten Josip Stanisic den Platz in der Startelf überlassen.

FC Bayern: Joao Cancelo wirkt nachdenklich

Das könnte jetzt offenbar zu einem neuerlichen Problem führen. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, dass der Portugiese sich zwar nicht beschwere, aber dennoch mit seiner Situation alles andere als zufrieden ist.

Aufgrund seiner Vorgeschichte auf der Insel könnte die Unzufriedenheit des zweifachen englischen Meisters aber für den FC Bayern zum Problem werden, sollte er diese irgendwann lautstark bekunden.

Auch die "Bild" berichtet, dass der Außenverteidiger beim Reservisten-Training am Montag "nachdenklich" wirkte und einen Ball aus Frust über das Bürogebäude an der Säbener Straße ballerte.

Eine Besserung der Situation von Cancelo ist laut Plettenberg zudem kurzfristig nicht in Sicht. Der Sportjournalist berichtet, dass der 41-fache Nationalspieler wohl auch am Mittwoch gegen PSG auf der Bank Platz nehmen muss.

Als Außenverteidiger in der Dreierkette, die Trainer Julian Nagelsmann in den letzten Wochen konsequent spielen ließ, kommt Cancelo derzeit nicht an Alphonso Davies auf der linken und Kingsley Coman auf der rechten Seite vorbei.