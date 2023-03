Schalke sorgt für Fan-Enttäuschung vor Derby gegen BVB

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Das Abschlusstraining des FC Schalke 04 vor dem Duell mit dem BVB findet ohne Fans statt

Für den FC Schalke 04 steht in diesen Tagen die Vorbereitung auf das Revierderby am Samstagabend (18:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund an. In der Vergangenheit sorgten die heißblütigen S04-Fans beim Abschlusstraining immer wieder für die passende Stimmung und heizten ihren Lieblingen kurz vor dem Duell mit dem BVB mächtig ein. Doch dieses Mal wird das nicht möglich sein.

Wenn das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB ansteht, sind die Massen elektrisiert. Zum üblichen Prozedere dieses so besonderen Duells gehört es eigentlich auch, dass die Fan-Lager ihre Teams durch einen Besuch beim Abschlusstraining noch einmal intensiv auf die so wichtige Partie einstimmen.

Doch Schalke-Fans dürften nun enttäuscht auf den Trainingsplan der Königsblauen geschaut haben, denn ab Mittwoch findet die Vorbereitung hinter geschlossenen Türen statt, wie der Klub mitteilte.

Pyrotechnik, Gesänge und lautstarke Unterstützung von üblicherweise mehr als Tausend Fans wird es somit unmittelbar am Trainingsgelände von S04 am kommenden Freitag nicht geben. Das letzte öffentliche Training findet bereits am Dienstag statt. Die restlichen Einheiten sind dann nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt.

Schalke 04 baut auf Ruhe vor Duell mit BVB

Was für Enttäuschung bei den Anhänger der Knappen sorgen dürfte, geschieht laut "WAZ" offenbar aus Kalkül. Laut dem Bericht der Zeitung sollen die S04-Stars nach dem Sieg in Bochum (2:0) nicht überdrehen und sich in Ruhe auf das bedeutungsvolle Spiel gegen den BVB vorbereiten.

Im Hinspiel waren beim Abschlusstraining noch Schalke-Fans zugelassen worden. Rund 500 Anhänger verfolgten damals im verregneten Parkstadion die letzte Einheit vor dem ersten Duell der aktuellen Spielzeit gegen den BVB, das im Anschluss mit 0:1 verloren ging.

Nach einer sehr schwachen ersten Saisonhälfte haben sich die Königsblauen mittlerweile erholt und den letzten Tabellenplatz am Wochenende an den VfL Bochum abgegeben. Auch der BVB konnte in den letzten Monaten nicht klagen. Beide Teams sind in der Rückrunde bislang noch ohne Niederlage. Während die Dortmunder sechs Siege sammelten und damit alle Spiele gewannen, reichte es für S04 für zwei Erfolge und vier Remis.