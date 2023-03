Schalke-Schock vor Derby gegen den BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nächster Rückschlag für Sepp van den Berg (r.) vom FC Schalke 04 vor dem Derby gegen den BVB

Beim FC Schalke 04 hat vier Tage vor dem Revierderby gegen den BVB wieder einmal das Verletzungspech zugeschlagen. Es traf ausgerechnet den größten Pechvogel der Königsblauen in der bisherigen Saison.

Sepp van den Berg bleibt DER Pechvogel des FC Schalke 2022/2023. Am Dienstag erlitt die Leihgabe des FC Liverpool im Mannschaftstraining der Knappen einen Schlag auf den Fuß.

"Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann teilte via Twitter ein Video, das zeigt, wie van den Berg mit einem Golf-Cart abtransportiert werden musste.

Näheres zu der Blessur des 21 Jahre alten Innenverteidigers ist noch nicht bekannt. Offen ist damit auch, ob van den Berg den Schalkern erneut länger fehlen wird. Ein Einsatz gegen den BVB scheint zumindest äußerst fraglich.

Der Niederländer hatte bislang erst vier Partien für die S04-Profis absolviert, da er sich am achten Spieltag im Bundesliga-Duell mit dem FC Augsburg einen Bänderriss im Sprunggelenkt zuzog.

Just am vergangenen Wochenende hatte van den Berg erstmals wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden, für Schalkes U23 in der Regionalliga West beim 1. FC Düren (2:2). Dabei unterlief dem Youngster, dessen Leih-Vertrag im Sommer endet und der noch bis 2024 an Liverpool gebunden ist, ein Eigentor.

FC Schalke vs. BVB: Duell zweier formstarker Teams

Im Schalker Training fehlten am Dienstag auch Tim Skarke, Jere Uronen, Thomas Ouwejan, Soichiro Kozuki, Éder Balanta sowie Dominick Drexler. Cedric Brunner absolvierte zudem lediglich eine individuelle Einheit in der Halle.

Im Derby im Dortmunder Signal Iduna Park treffen am Samstag zwei der formstärksten Teams der Bundesliga aufeinander: Der BVB gewann alle seine acht Ligaspiele im Jahr 2023 und rangiert punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern auf Tabellenplatz zwei.

Schalke ist seit sechs Partien im Oberhaus ungeschlagen. Durch das 2:0 im "kleinen" Derby am vergangenen Wochenende gab das Team von Trainer Thomas Reis die Rote Laterne an den VfL Bochum ab.