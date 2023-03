Kuntz kündigt an: Türkei wird bei EM 2024 dabei sein

IMAGO/Laci Perenyi

Stefan Kuntz ist seit 2021 Nationaltrainer der Türkei

Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz (60) geht mit der Türkei selbstbewusst in die anstehende Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland.

"Wenn ich mir unsere aktuellen Spieler anschaue, kann ich definitiv sagen, dass sie die Qualität haben, um an der Europameisterschaft teilzunehmen", sagte Kuntz in einem Interview mit der Zeitung "Hürriyet": "Wir werden bei der EURO 2024 dabei sein."

In der Qualifikationsgruppe D treffen Kuntz und Co. auf Kroatien, Lettland und Wales. Zudem kommt es zu Beginn am 25. März zu der politisch aufgeladenen Partie in Armenien.

"Ich bin mir auch der politischen Probleme zwischen der Türkei und Armenien bewusst, ich weiß um die Sensibilität", sagte Kuntz: "Aber es ist eine Tatsache, dass wir ein Fußballspiel austragen werden. Unser Gegner wird auch eine Fußballmannschaft sein. Wir werden uns auf das Spiel konzentrieren und versuchen, unser Spiel zu spielen."

Die Türkei konnte sich für die vergangenen beiden EM-Endrunden 2016 und 2021 qualifizieren, auf dem Weg nach Katar war das Team in WM-Play-offs an Portugal gescheitert. Kuntz ist seit 2021 Nationaltrainer in der Türkei.