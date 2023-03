Schröder-Wechsel von Schalke zu RB Leipzig perfekt

IMAGO/Blatterspiel

Rouven Schröder verlässt den FC Schalke 04 in Richtung RB Leipzig

Der Wechsel von Rouven Schröder vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig ist perfekt. Das teilten die beiden Klubs aus der Fußball-Bundesliga am Dienstagvormittag mit. Rätselraten gibt es um die Ablösesumme.

Rouven Schröder wird ab dem 1. April 2023 neuer Sportdirektor von RB Leipzig. Wie die Sachsen in einem Statement mitteilten, erhält der 47-Jährige "einen langfristigen Vertrag" am Cottaweg. Über die genaue Laufzeit machte RB keine Angaben.

"Rouven Schröder war unser Wunschkandidat für die Position des Sportdirektors bei RB Leipzig und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, ihn zu verpflichten", sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl.

Schröder bringe "extrem viel Expertise" mit, lobte Eberl und führte aus: "Rouven wird ab April die sportliche Leitung von RB Leipzig komplettieren und mich in den Bereichen Kaderplanung, Scouting und Lizenzbereich unterstützen."

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League - ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen", kommentierte Schröder seine neue Herausforderung.

Vertragsauflösung beim FC Schalke 04

Zuvor hatte der FC Schalke 04 die einvernehmliche Vertragsauflösung mit dem Ex-Manager offiziell in einer Vereinsmitteilung bestätigt.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen. "Sport Bild" zufolge zahlt RB Leipzig allerdings 500.000 Euro an den FC Schalke 04, an den Schröder ursprünglich noch bis zum Sommer 2024 gebunden war.

Schröder war auf Schalke von 2021 bis Oktober 2022 als Sportdirektor tätig gewesen und hatte den Klub zurück in die Bundesliga geführt.

Im vergangenen Herbst verkündete er dann aber überraschend seinen sofortigen Rückzug - seitdem ruhte das Arbeitspapier.