Medien: Youngster des FC Bayern soll verliehen werden

IMAGO/Philippe Ruiz

Paul Wanner (r.) im Bayern-Training mit Mathys Tel

Als gerade einmal 16-Jähriger debütierte Paul Wanner vor über einem Jahr für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga. Das Toptalent schrieb damals als jüngster jemals eingesetzter Bayern-Profi Vereinsgeschichte. Seit dem wartet Wanner noch auf den ganz großen Durchbruch.

Auf dem Weg zu einer großen Karriere beim FC Bayern könnte es demnächst erst einmal mit einem Umweg für den jungen Österreicher weitergehen.

Laut einem Bericht der "Abendzeitung" planen die Münchner Vereinsbosse derzeit nämlich, das Mittelfeldjuwel im kommenden Sommer zu verleihen.

Wanner soll dabei zu mehr Spielpraxis auf Profi-Level kommen. In der laufenden Saison kam er über jeweils zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga und Champions League noch nicht hinaus. Auch in der U23 des FC Bayern in der viertklassigen Regionalliga wurde der Linksfuß nur dreimal eingesetzt.

Wohin es das Toptalent im kommenden Sommer ziehen könnte, ist dabei allerdings noch vollkommen offen. Der 17-Jährige besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Seit Januar 2022 hat Wanner bis dato insgesamt acht Kurzeinsätze als Einwechselspieler unter Cheftrainer Julian Nagelsmann zu Buche stehen.

Rangnick bemüht sich um Bayern-Juwel Wanner

Mehr Klarheit in der Personalie soll es indes in Sachen Nationalmannschaft geben. Wie es in dem "AZ"-Bericht weiter heißt, hat der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick seine Bemühungen um Wanner noch einmal intensiviert.

Die beiden sollen sich zuletzt sogar zu einem persönlichen Gespräch getroffen haben, bei dem Rangnick dem Teenager seine Perspektiven für eine mögliche WM-Teilnahme 2026 aufgezeigt haben soll.

Schon im letzten Herbst wurde Wanner zu einem Lehrgang des ÖFB unter dem deutschen Cheftrainer Rangnick eingeladen.

Hintergrund: Wanner besitzt sowohl einen österreichischen als auch einen deutschen Pass. Sollte er ein Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft eines Landes bestreiten, ist ein späterer Verbandswechsel nicht mehr möglich.

Zuletzt hatte es schon einmal ein vergleichbares Tauziehen bei Bayern-Durchstarter Jamal Musiala gegeben - damals zwischen dem deutschen und dem englischen Verband.