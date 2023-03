Meistertrainer Avci schmeißt bei Trabzonspor hin

AFP/SID/OZAN KOSE

Meistertrainer Abdullah Avci gibt beim türkischen Fußballmeister Trabzonspor auf

Der türkische Fußball-Meister Trabzonspor muss sich einen neuen Trainer suchen: Abdullah Avci gab drei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Ümraniyespor seinen Rücktritt bekannt.

Avci hatte den Klub in der vergangenen Saison zum ersten Meistertitel seit 38 Jahren geführt. "Es ist an der Zeit, Trabzonspor, das ich so sehr liebe, und den schönen Menschen dieser schönen Stadt auf Wiedersehen zu sagen", twitterte Avci.

Trabzonspor liegt nach 23 Spieltagen nur auf Platz sechs. Vereinspräsident Ahmet Agaoglu war bereits in der vergangenen Woche zurückgetreten.