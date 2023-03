Schalkes Fährmann gesteht: BVB "deutlich besser als wir"

IMAGO/Revierfoto

Ralf Fährmann trifft mit dem FC Schalke 04 auf den BVB

Im Revierderby will der FC Schalke 04 den nächsten großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen, allerdings wartet mit dem BVB das aktuell formstärkste Team der Fußball-Bundesliga auf die Knappen. Torwart Ralf Fährmann setzt im Vorfeld auf Understatement.

Seit sechs Begegnungen ist der FC Schalke mittlerweile ungeschlagen, holte in dieser Zeit beachtliche zehn Zähler und kassierte überhaupt nur einen Gegentreffer. Die Rote Laterne gaben die Schützlinge von Trainer Thomas Reis erst am vergangenen Wochenende durch einen Sieg im direkten Duell an den VfL Bochum weiter.

Entsprechend selbstbewusst können die Königsblauen das Heimderby gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag nun angehen. S04-Keeper Ralf Fährmann verzichtet jedoch auf allzu forsche Töne.

"Wir hoffen, dass das Derby seine eigenen Gesetze schreibt. Denn wenn man rein auf die Qualität guckt, ist unser Nachbar deutlich besser als wir", gestand der 34-Jährige am "Sky"-Mikrofon. Man gehe daher "als Underdog in das Spiel".

FC Schalke will gegen BVB "über den kämpferischen Part kommen"

Zugleich machte Fährmann keinen Hehl daraus, ebenso wie seine Teamkollegen extrem heiß auf den Revierkracher zu sein. Man spüre schon "ein gewisses Kribbeln", verriet der Routinier, der sich auf einen dominanten BVB einstellt.

"Wir werden alles in die Waagschale werfen und versuchen, mit unseren Mitteln ein richtig gutes Spiel zu machen. Es ist aber auch ganz klar, dass wir über den kämpferischen Part kommen werden", prophezeite der Schlussmann.

Fährmann ist bewusst, dass der jüngste Aufwärtstrend alleine kaum reichen wird, um am Ende die Klasse zu halten. "Wir wissen das alles einzuschätzen", betonte der gebürtige Chemnitzer, der den Platz im Schalker Tor erst im Januar von Alexander Schwolow zurückerobert hatte.

Sein aktueller Vertrag in Gelsenkirchen ist noch bis 2025 gültig.