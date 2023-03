Panik in Bielefeld: Auch Trainer Scherning beurlaubt!

IMAGO/Christian Schroedter

Daniel Scherning wurde nach nur 19 Spielen von seinem Amt bei Arminia Bielefeld freigestellt

Nur einen Tag nach der Trennung von Sportchef Samir Arabi hat Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld in der 2. Liga auch seinen Trainer beurlaubt.

Der am 18. August 2022 für Uli Forte vom VfL Osnabrück verpflichtete Daniel Scherning ist nach nur 19 Spielen von seinem Amt freigestellt worden. Dies teilten die Ostwestfalen am späten Dienstagabend mit. Der Nachfolger für Scherning ist noch nicht bekannt.

ℹ️ Arminia stellt Daniel Scherning frei



Der DSC Arminia Bielefeld hat am Dienstagabend seinen Cheftrainer Daniel Scherning freigestellt. Das ist das Ergebnis einer intensiven Analyse, die Geschäftsführung und Aufsichtsrat vornahmen. pic.twitter.com/p0bZKH4Fpk — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) 7. März 2023

"Mit 21 Punkten aus 23 Spielen ist unser Klassenerhalt gefährdet, weil wir gerade auch in der Rückrunde nicht ausreichend gepunktet haben. Insbesondere die Eindrücke und der Verlauf des Spiels am vergangenen Sonntag in Braunschweig sind für uns bedauerlicherweise Anlass gewesen, eine Entscheidung treffen zu müssen", hieß es in der Klub-Mitteilung.

Nach dem 3:3 nach verspielter 3:0-Führung am Sonntag bei Eintracht Braunschweig stehen die Bielefelder auf Relegationsplatz 16. Die beiden dahinter stehenden Teams aus Regensburg und Sandhausen haben nur je einen Punkt weniger.