Derby in Gefahr? So ist der Stand bei BVB-Keeper Kobel

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gegen Chelsea nicht in der BVB-Startelf: Gregor Kobel

Für BVB-Keeper Gregor Kobel kam das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag zu früh. Die Hoffnungen der Dortmunder auf eine rechtzeitige Genesung des Schweizers erfüllten sich nicht. Vor dem Anpfiff gab Borussia-Coach Edin Terzic ein Update zu seiner Nummer eins.

Als die offiziellen Aufstellungen für das zweite Königsklassen-Duell zwischen dem FC Chelsea und dem BVB am frühen Abend verkündet wurden, fehlte der Name von Gregor Kobel in der Dortmunder Anfangsformation.

Der 25-Jährige, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel bereits im Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig (2:1) gefehlt hatte, nahm an der Stamford Bridge immerhin auf der Ersatzbank Platz.

"Wir haben heute Morgen nochmal eine Einheit gehabt, da hat er nochmal versucht zu belasten. Er fühlte sich auch deutlich besser als gestern, aber er fühlte sich noch nicht bereit zu starten", erklärte Trainer Edin Terzic bei "Amazon Prime Video".

Ob Kobel im Revierderby beim FC Schalke 04 am kommenden Samstag (18:30 Uhr) wieder mitwirken kann, ist somit weiterhin offen. Wie schon gegen Leipzig hütete Routinier Alexander Meyer auch in London das Tor der Borussia, die das Hinspiel gegen Chelsea vor drei Wochen knapp mit 1:0 gewonnen hatte.

Ex-BVB-Star Pulisic beim FC Chelsea zurück im Aufgebot

Bei den Blues feierte Christian Pulisic unterdessen sein Kader-Comeback. Der ehemalige Dortmunder hat wegen hartnäckiger Knieprobleme seit Anfang Januar kein Pflichtspiel bestritten.

Der US-Amerikaner war 2019 für rund 60 Millionen Euro vom BVB zum FC Chelsea gewechselt. Dort soll der 24-Jährige allerdings schon seit einer Weile Verkaufskandidat sein.

Angeblich sollte Pulisic im vergangenen Winter abgegeben werden, um Platz für die zahlreichen Neuzugänge zu schaffen. Seine Verletzung machte die Pläne der Engländer jedoch zunichte.