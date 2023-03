Terzic wie Klopp? BVB-Bosse winken ab

IMAGO/Steven Paston

Beim BVB zuletzt erfolgreich: Edin Terzic

Im neuen Jahr hat Edin Terzic den BVB in der Fußball-Bundesliga zurück ins Titelrennen geführt, entsprechend groß ist der Hype um den Trainer. Sportdirektor Sebastian Kehl und Berater Matthias Sammer finden die zuletzt häufig herangezogenen Vergleiche zwischen dem jetzigen Chefcoach und Borussia Dortmunds Meisterheld Jürgen Klopp allerdings "unfair".

Am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Chelsea am Dienstagabend gab Sebastian Kehl eine detaillierte Einschätzung ab.

"In der Vergangenheit wurden so viele Trainer mit Jürgen Klopp verglichen. Edin geht seinen eigenen Weg, Edin macht es hervorragend. Womöglich kann man an der einen oder anderen Stelle Parallelen entdecken. Jeder Trainer hat seine Eigenarten, jede Mannschaft hat seine Eigenarten", betonte der 43-Jährige bei "Amazon Prime Video".

Generell sei die aktuelle Mannschaft "sicher auch herausfordernder als die Mannschaft, die Jürgen Klopp 2008 übernommen hat", ergänzte Kehl.

BVB: Parallelen zwischen Terzic und Klopp? "Beide sind gute Anführer"

Ähnlich sah es Sammer. "Erst einmal haben alle vergessen, dass Jürgen drei Jahre gebraucht hat", verdeutlichte der Europameister von 1996: "Was beide eint: Beide sind gute Anführer, Analytiker und Pragmatiker."

Klopp hatte den BVB 2008 übernommen und drei Jahre später zur Meisterschaft geführt, ein Jahr später gelang das Double. Im Sommer 2015 verließ er den Verein schließlich.

Terzic ist seit Saisonbeginn Chefcoach und liegt mit den Dortmundern - punktgleich mit dem FC Bayern - auf dem zweiten Tabellenplatz. Seit Jahresbeginn haben die Westfalen in der Liga alle Begegnungen gewonnen.

Am kommenden Wochenende geht es für den BVB zum Revierderby beim ebenfalls formstarken Erzrivalen FC Schalke 04, der im Tabellenkeller eine Aufholjagd gestartet hat. Das Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben im Signal Iduna Park mit 1:0 gewonnen.