Pressestimmen: "Dortmund erlebt sein blaues Wunder"

Der BVB ist in der Champions League gegen Chelsea ausgeschieden

Borussia Dortmund ist im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea ausgeschieden. Der BVB haderte nach der 0:2-Niederlage in London vor allem mit dem wiederholten Elfmeter im zweiten Durchgang. Beim ersten Versuch von Kai Havertz, der noch an den Pfosten ging, waren Spieler beider Teams zu früh in den Strafraum gelaufen. Die strittige Szene wird auch in den Medien heiß diskutiert. Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland:

kicker: "Havertz beendet Dortmunds Traum vom Viertelfinale. Der FC Chelsea hat im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals die 0:1-Niederlage in Dortmund wett gemacht und dank des 2:0 das Viertelfinale erreicht. Havertz' wiederholter Elfmeter bedeutete den Knock-out für den BVB."

ntv: "Doppeltes Elfer-Pech bringt BVB das Champions-League-Aus. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verpasst gegen den FC Chelsea den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der BVB hat früh Verletzungspech, der entscheidende Treffer resultiert aus einem wiederholten Elfmeter."

RTL: "0:2 bei Chelsea! Borussia Dortmund scheidet unglücklich aus der Champions League aus. Erste Niederlage und gleich das Aus – das Ende der famosen Siegesserie hat Borussia Dortmund aus dem Millionenspiel Champions League gekegelt. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic verlor nach zehn Erfolgen in diesem Jahr das Achtelfinal-Rückspiel bei der "Geldschleuder" FC Chelsea verdient 0:2 (0:1) und tanzt damit nur noch auf zwei Hochzeiten.

Süddeutsche Zeitung: "Eine Kontroverse bringt das Dortmunder Aus. Verspätung, Verletzungen, VAR: Die Borussia scheitert mit einem 0:2 im Achtelfinal-Rückspiel in London - besonders Chelseas zweiter Treffer sorgt für großen Ärger. Kai Havertz ist der Matchwinner der Londoner."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Dortmunder Rückfall-Effekt. Nach einem misslichen Start verstrickt sich Borussia Dortmund beim FC Chelsea in alte Misserfolgsmuster – und verpasst das Viertelfinale der Champions League."

England:

Mirror: "Potter überlebt den Champions-League-Test dank der Tore von Sterling und Havertz bei einem verdienten Sieg gegen Dortmund."

The Sun: "Was das Ende des Weges zu sein drohte, ist für Graham Potter nun der Anfang von etwas Gutem. Der Chelsea-Manager wurde an einem Abend, an dem die Energie an der Stamford Bridge hochkochte und die Blues ins Viertelfinale der Champions League einzogen, zu einem unwahrscheinlichen Cheerleader."

Daily Star: "Viele sagten, dass Graham Potters Chancen, seinen Job beim FC Chelsea zu behalten, vom Ergebnis gegen Borussia Dortmund abhingen - die Westlondoner hatten gegen den deutschen Rekordmeister alle Hände voll zu tun."

BBC: "Graham Potter erlebte seinen besten Abend als Chelsea-Trainer, als die Mannschaft einen Rückstand aus dem Hinspiel gegen Borussia Dortmund wettmachte und das Viertelfinale der Champions League erreichte."

The Guardian: "Das Elfmeter-Drama um Kai Havertz verhilft Chelsea zu einem Sieg gegen Borussia Dortmund.

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Nach dem 0:1 im Hinspiel in Deutschland kehren die Blues in die Runde der besten Acht in Europa zurück, dominieren das Spiel, lassen es aber bis zum Schluss offen."

La Repubblica: "Die Blues machen zu Hause das 0:1 aus dem Hinspiel wett. Beim Elfmeter wurde auf Wiederholung entschieden, weil die gelb-schwarzen Verteidiger in den Strafraum eingedrungen sind. Sterling erzielte das erste Tor in der 43. Minute."

Spanien:

Marca: "Chelsea kommt zurück und will in der Champions League weiter mit seinem Millionärskader glänzen.

Durch die Tore von Sterling und Havertz (umstrittener Elfmeter) konnte man Borussia Dortmund nach dem 0:1 im Hinspiel ausschalten und ins Viertelfinale einziehen."

AS: "Europa heilt Chelsea. Raheem Sterling und Kai Havertz, der in erster Instanz aus elf Metern scheiterte, qualifizieren Chelsea für das Viertelfinale. Zweiter Sieg in Folge für die Blues.

Schweiz:

Blick: "BVB-Stars wüten nach doppeltem VAR-Ärger. Dortmund erlebt an der Stamford Bridge sein blaues Wunder! Chelsea ist beim 2:0-Sieg in allen Belangen überlegen und steht im Viertelfinal. Zu reden gibt der Penaltyentscheid vor dem zweiten Treffer."

Österreich:

Kronen Zeitung: "Riesengroßer Ärger bei Borussia Dortmund nach der 0:2-Niederlage beim FC Chelsea am Dienstagabend! 'Der Elfmeter plus Wiederholung - das ist ein handfester Skandal', platzte Matthias Sammer, externer Berater des BVB, nach dem Champions-League-Aus der Kragen."