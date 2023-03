BVB-Legenden lästern vor dem Derby über Schalke

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Ist der FC Schalke 04 für das Derby gegen den BVB gerüstet?

Am Samstag will der FC Schalke 04 den BVB im Revierderby ärgern und gleichzeitig einen weiteren Schritt auf dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga machen. Zwei Legenden von Borussia Dortmund sind allerdings skeptisch, was die Qualität der Knappen angeht.

Über Jahre hinweg gehörten Jürgen Kohler und Dedé in der Defensive des BVB quasi zum Inventar, entsprechend viele Derbyschlachten schlugen die beiden Kult-Borussen.

Im Vorfeld des Ruhrpottkrachers, der am Samstagabend ab 18:30 Uhr in der Veltins-Arena ausgetragen wird, haben die Ex-Profis ihre Einschätzung zu den Kräfteverhältnissen im Revier abgegeben - zum Leidwesen der gastgebenden Königsblauen.

"Zum aktuellen Zeitpunkt fällt mir nicht ein Schalker Spieler ein, dem ich zutrauen würde, es beim BVB in die erste Elf zu schaffen", schrieb Kohler in einem Gastbeitrag für die "Sport Bild".

Sein langjähriger Nebenmann Dedé ging sogar noch weiter: "Ob es Schalke je wieder nach Europa schafft? Bei allem Respekt, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie irgendwann gegen Dortmunds zweite Mannschaft antreten müssen."

Anders gesagt: Der Brasilianer kann sich vorstellen, dass S04 in Zukunft bis in die 3. Liga durchgereicht wird - oder noch tiefer. Momentan kämpft die Zweitvertretung der Borussen um den Verbleib im Profifußball.

BVB-Idol: FC Schalke 04 "immer noch ein großer Verein"

Zugleich gestand Dedé, dass er einen neuerlichen Abstieg des Dortmunder Erzrivalen bedauern würde. "Schalke ist für mich immer noch ein großer Verein. Das Derby wird seinen Reiz nie verlieren", hob der mittlerweile 44-Jährige hervor.

Früher seien die Duelle um die Vormachtstellung im Ruhrgebiet gleichwohl emotionaler gewesen. "Unter den Spielern hat sich der Charakter des Spiels verändert. Ich finde es schade, dass die Spieler die Rivalität nicht mehr persönlich austragen", merkte Dedé kritisch an.