Havertz-Geständnis nach Sieg über den BVB

IMAGO/Dan Weir

Kai Havertz entschied die Partie gegen den BVB

Es war die Aufreger-Szene im Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Schiedsrichter Danny Makkelie den Elfmeter von Kai Havertz wiederholen, da mehrere Spieler beider Teams zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Nach der Champions-League-Partie äußerte sich der Strafstoß-Schütze selbst zum Wirbel um die umstrittene Entscheidung.

"Ich glaube, wir wären genauso wütend, wenn es für uns so gelaufen wäre", gestand Havertz nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit "Amazon Prime".

Was war passiert? Nachdem Schiedsrichter Makkelie kurz nach dem Seitenwechsel auf Handelfmeter für Chelsea entschieden hatte, traf Havertz bei seinem ersten Versuch nur den rechten Pfosten.

Doch zuvor waren sowohl Spieler des BVB als auch des FC Chelsea zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Referee ließ den Strafstoß wiederholen, Havertz' erzielte das entscheidende Tor zum 2:0-Endstand.

BVB-Berater Matthias Sammer spricht von "Skandal"

"Der Elfmeter plus die Wiederholung, das ist ein handfester Skandal. Mir braucht auch kein Regelhüter kommen. Für solche Situationen gibt es Persönlichkeiten. Makkelie ist ein sehr, sehr arroganter Mensch", wetterte BVB-Berater Matthias Sammer nach dem Abpfiff bei "Amazon Prime".

"Wie kann er einen zweiten Elfmeter geben, ich verstehe das einfach nicht. Er trifft den Pfosten, fertig aus", ärgerte sich Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can ebenfalls.

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel mussten sich die Schwarz-Gelben letztlich doch aus der Champions League verabschieden.

"Man muss den Dortmundern Respekt aussprechen, was die in der Bundesliga gerade leisten. Auch im Hinspiel haben sie es uns extrem schwer gemacht - auch heute wieder. Im Endeffekt tut es mir auch leid, weil ich den ein oder anderen Freund bei ihnen habe", richtete Havertz warme Worte an den BVB.