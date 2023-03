Enthüllt! So hoch ist die Meisterprämie beim BVB

IMAGO/Revierfoto

Der BVB träumt von der ersten Meisterschaft seit elf Jahren

Am Mittwoch regiert noch der Frust bei Borussia Dortmund. Die erste Niederlage im elften Pflichtspiel des Kalenderjahres 2023 bedeutete für den BVB das Aus in der Champions League - 0:2 hieß es am Dienstagabend beim FC Chelsea. Fortan richtet sich der Dortmunder Fokus noch klarer auf die Bundesliga, wo das Meisterrennen mit einer exorbitanten Prämie intern noch weiter angeheizt werden soll.

Die "Sport Bild" hat nun enthüllt, wie viel Geld die BVB-Profis als Prämie abräumen würden, sollte ihnen tatsächlich die erste Meisterschaft seit elf Jahren in der Bundesliga gelingen.

Laut dem Fachmagazin haben die Profis eine Meisterprämie von insgesamt sechs Millionen Euro ausgehandelt. Zum Vergleich: Vor elf Jahren, als die Schwarz-Gelben zum letzten Mal die Schale holten, lag die Meisterprämie gerade einmal bei der Hälfte.

Ausgehandelt wurde diese Prämie mit BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der 2012 noch als Mannschaftskapitän die Meisterschaft mit Borussia Dortmund gewann.

BVB schon mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz fünf

Wie üblich würde die Prämie für den Bundesliga-Titel anteilig nach den jeweiligen Spielzeiten der einzelnen BVB-Profis verteilt werden. Vielspieler wie Abwehrboss Nico Schlotterbeck oder Mittelfeldstar Julian Brandt lägen entsprechend ganz vorne in einem teaminternen Prämienranking, kamen sie doch bei bisher allen Liga-Partien in dieser Saison zum Einsatz.

Übrigens wird bei Borussia Dortmund bereits ab Platz vier - also der erneuten Qualifikation zur Champions League - am Ende der Saison eine Erfolgsprämie ausgeschüttet. Diese läge logischerweise aber deutlich unter der Ausschüttung im Falle der Deutschen Meisterschaft.

Aktuell rangiert der BVB punktgleich mit dem FC Bayern auf Platz zwei der Bundesliga, der Vorsprung auf den fünften Tabellenplatz ist mittlerweile schon auf sieben Zähler angewachsen.