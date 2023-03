Gladbach zwischen Geldregen und Sorge wegen Eberl

IMAGO/Moritz Mueller

Der langjährige Gladbach-Manager Max Eberl arbeitet mittlerweile für RB Leipzig

Weil Max Eberl mittlerweile für RB Leipzig arbeitet und die Roten Bullen sportlich erfolgreich sind, kann sich sein Ex-Klub Borussia Mönchengladbach dem Vernehmen nach schon einmal auf weitere Millionenzahlungen vom sächsischen Fußball-Bundesligisten freuen. Gleichzeitig bereitet das unmittelbare Aufeinandertreffen der beiden Vereine am Samstag auch Kopfzerbrechen - und zwar ebenfalls wegen Eberl.

Wenn am kommenden Wochenende Borussia Mönchengladbach bei RB Leipzig gastiert, dann wird der langjährige Gladbach-Manager Max Eberl erneut ganz besonders im Fokus stehen. Nach seiner Auszeit heuerte der einstige Verächter der Red-Bull-Strategie nämlich ausgerechnet in Leipzig an und wurde dort Sportchef. Kein Wunder also, dass die Sicherheitsvorkehrungen am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) ganz besonders streng sein werden.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist am Spieltag extra in Person von RB-Sicherheitschef Uwe Matthias ein ehemaliger Leipziger Kripo-Beamter abgestellt, der Eberl rund um das Stadion und bei Interviews begleiten und notfalls auch vor möglichen Angriffen wütender Gladbach-Fans schützen soll.

Außerdem werden die Einlasskontrollen, insbesondere im Gästebereich, deutlich verschärft. Mitgeführte Spruchbänder sollen intensiv auf Beleidigungen untersucht und gegebenenfalls konfisziert werden.

Im besten Fall soll verhindert werden, dass überhaupt Plakate mit Hassbotschaften gegen Eberl gezeigt werden können.

Leicht wird das jedoch nicht, denn die Gladbacher Fanseele brodelt. Zwar bemühten sich die Borussia-Verantwortlichen die heißblütigen Fans im Vorfeld darauf hinzuweisen, keine beleidigenden Botschaften zu zeigen, wie "Sport Bild" erfahren hat, doch ob das gelingt, ist fraglich.

Insbesondere der Supporters Club, die Dachorganisation der Gladbach-Fans, ist weiter nicht gut auf Eberl zu sprechen.

Gladbach winkt Geldregen von RB Leipzig wegen Eberl

Diese hatte dem wegen Burn-Outs lange pausierenden Eberl Schauspielerei vorgeworfen. Weil die Borussia selbst die Vorwürfe nie als haltlos zurückgewiesen hat, will sich der Supporters Club auch weiterhin nicht für die Vorwürfe entschuldigen, heißt es.

Während es zwischenmenschlich also weiter schwierig ist, gibt es in finanzieller Hinsicht nur gute Nachrichten für die Borussia.

Denn wie "Sport Bild" ebenfalls berichtet, steht schon in zwei Monaten wohl die erste Bonuszahlung für Eberl an. 2,5 Millionen Grundablöse wanderten bereits von Leipzig nach Mönchengladbach. Qualifiziert sich RB wie erwartet für die Champions League, ist eine weitere Million fällig.

Durch diese spezielle Klausel sind in den kommenden Jahren weitere Millionen-Zuschläge möglich, allein durch die Königsklassen-Teilnahme der Leipziger.

Werden die Roten Bullen sogar Deutscher Meister, kann die Eberl-Ablöse wohl sogar auf insgesamt sieben Millionen Euro anwachsen.