Deshalb sorgt Stanisic beim FC Bayern für ein Dilemma

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann (l.) setzt beim FC Bayern auf Josip Stanisic (r.)

Ungeachtet der prominenten Konkurrenz spielt sich Josip Stanisic beim FC Bayern mehr und mehr in den Vordergrund. Mit seinen überzeugenden Auftritten stellt der Rechtsverteidiger seinen Cheftrainer Julian Nagelsmann vor ein Dilemma.

Josip Stanisic erwartet im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVE-Ticker) die wohl größte Herausforderung seiner noch jungen Karriere.

Der 22-Jährige ist beim FC Bayern dieser Tage gefragter denn je. So durfte Stanisic in den beiden wichtigen Bundesliga-Duellen mit Union Berlin (3:0) sowie dem VfB Stuttgart (2:1) zuletzt zweimal von Beginn auflaufen.

Der kroatische Nationalspieler nutzte seine Chance mit überzeugenden Auftritten. Von sport.de gab es jeweils die Note 2,5. Inzwischen hat Stanisic sogar Winter-Neuzugang Joao Cancelo den Rang abgelaufen.

Das Münchner Eigengewächs habe "aktuell die Nase vorn", verriet Cheftrainer Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem PSG-Kracher, bei dem Benjamin Pavard aufgrund seiner Ampelkarte im Hinspiel fehlt.

"Stanisic ist sehr verlässlich, er spielt - und das ist maximal positiv gemeint - seinen Stiefel runter, weiß, was er bringen muss, hat eine gute Geschwindigkeit, ist ein guter Fußballer, aber übertreibt es nicht und weiß, was seine Aufgabe ist", lobte der 35-Jährige seinen Schützling.

Neuzugang Cancelo beim FC Bayern im Hintertreffen

Während sich Stanisic über die Anerkennung freuen wird, soll Cancelo bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft von Manchester City hadern. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtete unlängst, dass sich der Portugiese intern zwar nicht beschwere, aber dennoch mit seiner Situation alles andere als zufrieden sei.

Eigentlich wurde das Leihgeschäft mit dem amtierenden englischen Meister als echter Transfercoup gefeiert. Doch mittlerweile muss sich Cancelo, für den der FC Bayern Medienberichten zufolge eine Kaufoption über 70 Millionen Euro besitzen soll, hinter Stanisic (geschätzter Marktwert von rund acht Millionen Euro) anstellen.

Nagelsmann steht somit vor einem Dilemma. Im anstehenden Champions-League-Spiel wird Stanisic aller Voraussicht nach den Vorzug erhalten. "Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er spielt", sagte Nagelsmann über den gebürtigen Münchner, der in den vergangenen Tagen leichte Probleme am Oberschenkel hatte.

Stanisic wird beim FC Bayern geschätzt

Dass Stanisic in seiner Karriere erst 262 Minuten in der Königsklasse absolviert hat, ändert nichts am Vertrauen, dass er von seinen Teamkollegen genießt.

"Stani ist schon ein bisschen länger dabei. Seine Qualitäten sind unbestritten. In den Momenten, wo du die Chancen bekommst, zu spielen, musst du da sein. Stani war da", schwärmte Ur-Bayer Thomas Müller: "Er ist gallig in den Zweikämpfen, ist sehr schnell auf Strecke und kann sich reinbeißen. Er hat aber auch die Ruhe am Ball. Die ganze Mannschaft weiß, was sie an Stani hat."

Im Aufeinandertreffen mit dem Pariser Star-Ensemble steht "Stani" nun vor der Reifeprüfung. Der Abwehrmann muss gegen die Ausnahmekönner Lionel Messi und Kylian Mbappé beweisen, was er auf der ganz großen internationalen Bühne zu leisten im Stande ist.

Gelingt dies, dürfte Stanisic beim FC Bayern endgültig von der Teilzeit- zur Stammkraft avancieren.

Jannik Kube