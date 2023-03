Das meint der Hertha-Manager mit dem "Berliner Weg"

IMAGO/M. Popow

Benjamin Weber (l.) gilt als Vertrauter von Hertha-Präsident Kay Bernstein

Ende Januar trat Benjamin Weber die Nachfolge von Fredi Bobic beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Hertha BSC an. Der neue Sportdirektor soll bei der Alten Dame das verkörpern, was Vereinspräsident Kay Bernstein gerne und wiederholt als "Berliner Weg" ausgerufen hat. Was meint er und die weiteren Hertha-Bosse damit überhaupt?

Weber selbst, der bis zum vergangenen Sommer noch als Nachwuchs-Chef bei Hertha BSC tätig war und von Präsident Bernstein nun eigens zurück in den Verein geholt wurde, klärte über seine Definition dieses neuen Credos beim Tabellen-14. auf.

"Wir brauchen Leidenschaft und Identifikation. Aber wenn wir über den 'Berliner Weg' sprechen, geht es nicht darum, als Kind ins Stadion gegangen zu sein und in Hertha-Bettwäsche geschlafen zu haben, um hier arbeiten zu dürfen", so der 42-Jährige, der innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigen Bernstein-Vertrauten bei der Alten Dame avanciert sein soll, in der "Sport Bild".

"Es geht in erster Linie um Qualifikation und Können, aber eben auch darum, Bock auf die Arbeit hier bei uns zu haben und die vielfältigen Möglichkeiten der Stadt zu erkennen. Unsere Jugendarbeit wird dabei ein Kernthema sein", führte Weber weiter aus.

Umso wichtiger sei daher auch die Personalie Andreas "Zecke" Neuendorf, der nach der Entlassung von Fredi Bobic als Hertha-Geschäftsführer ebenfalls in eine verantwortliche Funktion gehoben wurde und jetzt Direktor Akademie/Lizenzspieler ist.

"Wie in den Berliner Fußballkäfigen"

"Ich kenne Zecke lange durch seine Arbeit in der Akademie. Er kann die Jungs begeistern und brennt für die Sache", zeigt sich Weber von dem langjährigen Hertha-Profi voll überzeugt.

Beim reinen Blick auf den Fußball hat Weber eine klare Vorstellung davon, was er sich fortan bei Hertha BSC wünscht und was er in diesem Zusammenhang als "Berliner Weg" begreifen will.

"Wir wollen eine durchgängige Philosophie im Verein: Wie verhalte ich mich mit dem Ball, wie ohne, wie nach Ballgewinn und wie nach Ballverlust. [...] Wir wollen klare Leitplanken in jedem Team. Da spielen Dinge wie Mut, Durchsetzungsvermögen oder auch Kreativität eine große Rolle, so wie in den Berliner Fußballkäfigen. Das ist der 'Berliner Weg', den wir gehen wollen", stellte der neue Sportdirektor klar, der laut eigener Aussage seit 1996 regelmäßig bei Hertha-Heimspielen zu Gast war.