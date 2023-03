Enthüllt: Glasner stellt Bedingung für Eintracht-Verbleib

IMAGO/Darius Simka

Die Zukunft von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist ungewiss

Der Vertrag von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt läuft nur noch bis zum Sommer 2024. Die Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit läuft. Nun sind neue Details und Zahlen zum Vertrags-Poker des Erfolgstrainers durchgesickert.

Wie geht es mit Oliver Glasner weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Fans und allen voran die Klub-Bosse von Eintracht Frankfurt. Laut "FAZ" soll der amtierende Sieger der Europa League seinem Erfolgstrainer bereits ein erstes Angebot zur Verlängerung des bislang noch bis 2024 datierten Kontraktes vorgelegt haben.

Eine zeitnahe Einigung sei aber nicht zu erwarten, berichtet nun die "Bild". Zwar würden die Frankfurt-Bosse Glasner eine satte Gehaltserhöhung von 2,1 auf drei Millionen Euro pro Jahr bieten, eine Zustimmung wäre aber keinesfalls sicher.

Der Österreicher soll um mehrere Wochen Bedenkzeit gebeten haben, bevor er eine Entscheidung über das Angebot zur Verlängerung bis 2026 treffen möchte, heißt es weiter.

Eintracht Frankfurt: Glasner fordert Verstärkungen

Dazu soll das Salär nicht der einzige Aspekt sein, von dem ein Verbleib Glasners in der Mainmetropole abhängig ist. Die Boulevardzeitung will erfahren haben, dass der 48-Jährige sich zwar eine weitere Zusammenarbeit vorstellen kann, aber zunächst die Entwicklung im Kader der Eintracht abwarten wolle.

Laut "Bild" fordert der ehemalige Übungsleiter des VfL Wolfsburg zwei neue Profis für die Abwehr. Dazu solle der Bundesligist auch für die Offensive nachlegen. Dort sei besonders solche Verstärkung gefragt, die für mehr Geschwindigkeit sorgen kann.

Sollten die Verantwortlichen der Hessen diesen Forderungen nicht nachkommen, wird Glasner seinen Vertrag nicht verlängern, heißt es.

An Angeboten mangelt es Glasner offenbar nicht: Durch seine erfolgreiche Arbeit bei Eintracht Frankfurt soll der Österreicher das Interesse einiger Top-Klubs geweckt haben. Besonders in der Premier League sei Glasner sehr gefragt, wie zuletzt in verschiedenen Medien berichtet wurde.