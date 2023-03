Manés Lieblingsposition: "Natürlich ist es dort einfacher"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sadio Mané fiel im Winter drei Monate lang verletzt aus

Nach seiner knapp dreimonatigen Verletzungspause, die ihn unter anderem die WM-Teilnahme in Katar mit der senegalesischen Nationalmannschaft kostete, ist Sadio Mané nun seit knapp zwei Wochen wieder zurück. Zweimal lief er für seinen FC Bayern bisher als Einwechselspieler in der Bundesliga auf. Jetzt drängt sich der Starspieler wieder als Kandidat für die Startelf auf.

"Ich bin sehr froh, zurück zu sein, weil ich den Fußball vermisst habe", erklärte der 30-Jährige im "DAZN"-Interview.

Nach seiner Entzündung im Wadenbeinköpfchen war Mané monatelang zum Zuschauen verdammt, nahm die Situation aber betont gelassen an: "Fußball hat seine eigenen Regeln und Verletzungen gehören dazu. Es hat lange gedauert, aber ich bin entspannt geblieben. Klar, es war Druck da, aber der Druck auf dem Platz ist größer."

Nach seinen wochenlangen Reha-Maßnahmen ist der Offensivspieler voller Tatendrang auf den Rasen zurückgekehrt und will nun in seinem ersten Bayern-Jahr nach möglichst vielen Titeln mit den Münchner greifen.

Bis dato bringt es Mané für den FC Bayern auf 25 Pflichtspieleinsätze, in denen er elf Treffer erzielte.

Wo er künftig beim deutschen Rekordmeister eingesetzt wird, ist dem Senegalesen dabei fast egal: "Mir macht es nichts aus, links, rechts oder im Zentrum zu spielen. Ich spiele dort, wo es für Team und Trainer am besten ist", betonte Mané, der in München einen Dreijahresvertrag unterschrieben hatte.

"Als Spieler habe ich meine gesamte Karriere auf dem linken Flügel verbracht, also ist es dort natürlich einfacher für mich. Im Endeffekt passe ich mich aber an jedes System an", zeigte sich der Ex-Liverpool-Star mannschaftsdienlich.

Mané traut Nagelsmann Weltkarriere als Trainer zu

In seiner bisherigen Profi-Karriere spielte Sadio Mané übrigens weitestgehend unter deutschen Cheftrainern. Vor seiner Zeit beim FC Bayern und den sechs Jahren beim FC Liverpool unter Teammanager Jürgen Klopp startete Mané zwischen 2012 und 2014 bei Red Bull Salzburg durch, wo er unter anderem unter Roger Schmidt aufspielte.

Nagelsmann, Klopp und Schmidt lehren dabei eine ähnliche Fußball-Philosophie, wie Mané selbst ausführte: "Sie mögen Spielertypen, die hoch pressen. Mir fällt das leichter, weil ich im meiner Karriere fast nur deutsche Trainer hatte. Sie sind sich alle so ähnlich."

Dem "immer noch jungen" Julian Nagelsmann traute der Flügelstürmer dabei zu "schon bald einer der besten Trainer der Welt zu sein".