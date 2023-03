Medien: BVB heiß auf Brasilien-Juwel

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bastelt weiter am Kader der Zukunft

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist unentwegt auf der Suche nach neuen Talenten und potenziellen Verstärkungen für die Zukunft. Jetzt soll ein Offensiv-Juwel aus Brasilien in den Fokus des BVB geraten sein.

Wie es in einem Bericht des Portals "goal.com" heißt, sind die Dortmunder einer von gleich mehreren prominenten Interessenten am gerade erst 17 Jahre jung gewordenen Pedrinho.

Der Youngster läuft bereits für die brasilianische U20-Nationalmannschaft auf und gilt als eines der größten Talente aus der Millionenmetropole Sao Paulo.

Am letzten Wochenende gab er sein Profi-Debüt für Corinthians, wurde dabei in der ersten Halbzeit im Spiel der brasilianischen Regionalmeisterschaft gegen Santo André eingewechselt.

Pedrinho soll neben dem BVB-Interesse auch große Neugier unter anderem bei Newcastle United aus England und Ajax Amsterdam aus den Niederlanden geweckt haben.

Pedrinho soll 50 Millionen Euro kosten

Ein vermeintliches Vorkaufsrecht soll allerdings der russische Verein Zenit St. Petersburg besitzen. Der Klub aus der einstigen Zarenstadt wickelte im letzten Sommer bereits den Transfer von Yuri Alberto mit Corinthians ab, soll sich dabei eine entsprechende Klausel gesichert haben.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll Pedrinho zum größten Transfer der Vereinsgeschichte von Corinthians werden. Vertraglich ist der Teenager wohl noch bis 2025 samt einer Option für zwei weitere Jahre an den Klub gebunden, soll allerdings eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro für einen Klub aus Europa in seinem Arbeitspapier verankert haben.

Der bisherige Rekordtransfer des Klubs war der Verkauf von Paulinho für knapp 20 Millionen Euro an Tottenham Hotspur (später FC Barcelona) vor knapp zehn Jahren.

Vor allem bei der vergangenen U20-Südamerikameisterschaft hatte Pedrinho mit vier Torbeteiligungen in acht Partien überzeugt und Talentspäher aus nahezu allen Top-Ligen Europas auf den Plan gerufen.