Diacre will unbedingt Frankreich-Trainerin bleiben

AFP/SID/JEAN-FRANCOIS MONIER

Einige kritisieren Corinne Diacre's Umgangsformen

Trotz einer Revolte ihrer Spielerinnen will die heftig umstrittene französische Fußball-Nationaltrainerin Corinne Diacre ihren Posten auf keinen Fall aufgeben.

"Ich bin vollständig entschlossen, meine Arbeit fortzuführen und Frankreich bei der nächsten WM stolz zu machen", sagte die 48-Jährige der Nachrichtenagentur "AFP". Zugleich beklagte sie, Opfer einer "entwürdigenden" Medienkampagne zu sein.

Der französische Fußball-Verband FFF, der sich angesichts der Rücktritts von Präsident Noel Le Graet ohnehin in einer Krise befindet, will am Donnerstag über die Zukunft von Diacre diskutieren. Ihre Position ist höchst umstritten, nachdem mehrere Topspielerinnen erklärt haben, sie stünden für die WM in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer (20. Juli bis 20. August) nicht zur Verfügung.

Die ehemalige Nationalspielerin Diacre ist seit 2017 Nationaltrainerin. Mehrere Leistungsträgerinnen haben ihr zuletzt wegen ihres Führungsstils die Gefolgschaft aufgekündigt. "Ich kann nicht länger ein System unterstützen, das nicht den Anforderungen genügt, um auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein", sagte etwa Wendie Renard, die bislang auf 142 Länderspiele kommt.

Wegen Diacres heftig kritisierter Umgangsformen haben sich neben Renard auch Topspielerinnen wie Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto von Paris St. Germain dem Nationalmannschafts-Boykott angeschlossen. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Mädels halten es einfach nicht mehr aus", sagte Diani dem Fernsehsender "TF1".