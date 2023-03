Großkreutz überrascht vor Revierderby mit Schalke-Aussage

IMAGO/Rene Traut

BVB-Legende und erklärter Schalke-Gegner: Kevin Großkreutz

Kevin Großkreutz und der FC Schalke 04 - das wird in diesem Leben keine Liebesbeziehung mehr. In der Vergangenheit ließ der frühere BVB-Star und bekennende Borussia-Fan kaum eine Gelegenheit aus, gegen die Königsblauen zu sticheln. Umso erstaunlicher sind seine Worte vor dem anstehenden Derby.

Wenn der Tabellenzweite beim Vorletzten gastiert, sind die Rollen in aller Regel klar verteilt. So stark der FC Schalke auch in die Rückserie gestartet ist - in Dortmund lief es zuletzt noch besser. Das Team von Trainer Edin Terzic hat im neuen Jahr alle Ligaspiele gewonnen und sich so im Kampf um die Meisterschaft eindrucksvoll zurückgemeldet.

Wenig überraschend gehen die Westfalen nun als klarer Favorit ins Derby. Auch Vollblut-Borusse Kevin Großkreutz hofft auf einen Dreier seiner Schwarz-Gelben, denkt aber auch an den abstiegsgefährdeten Gegner.

"Natürlich will ich, dass mein BVB in diesem Spiel drei weitere Punkte für den Meisterkampf einsammelt. Zugleich hoffe ich aber auch, dass es nicht das vorerst letzte Revier-Derby ist", erklärte der frühere Nationalspieler in der "Sport Bild".

Großkreutz weiter: "Egal, wie ich persönlich zu den Blauen stehe, sollen sie am Ende die Klasse halten. Die Bundesliga braucht schließlich dieses Derby."

BVB vs. FC Schalke 04 "immer ein Hammer-Ereignis"

Bemerkenswert zahme Worte des 34-Jährigen, der vielen Schalke-Fans als Feindbild Nummer eins dient. Zu oft hatte sich Großkreutz während und nach seiner Zeit in Dortmund abfällig über die Königsblauen geäußert.

Doch zumindest in der Bundesliga will er S04 auch weiterhin sehen - nicht zuletzt wegen des Derbys: "Alle Fans im Ruhrgebiet und sogar darüber hinaus freuen sich schon wochenlang vorher darauf. Es ist immer ein Hammer-Ereignis. Wäre schade, wenn das wegfallen sollte."

Angepfiffen wird das Duell in der Veltins-Arena am Samstagabend um 18:30 Uhr.