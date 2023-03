Wirbel um Alkohol-Verbot bei S04 vs. BVB

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 trifft am Samstag auf den BVB

Vor dem Revierderby am Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund ist die Stimmung beim FC Schalke 04 so gut wie lange nicht mehr. Allerdings werden sowohl die Fans der Knappen als auch die mitreisenden BVB-Anhänger in der Veltins-Arena auf ihr geliebtes Stadionbier verzichten müssen.

Mit dem 2:0-Erfolg im Straßenbahnduell beim VfL Bochum meldete sich der FC Schalke 04 zurück im Kampf um den Klassenerhalt. Erstmals seit dem 11. Spieltag geht der Traditionsklub aus Gelsenkirchen nicht als Schlusslicht der Bundesliga in einen Spieltag.

Mit viel Rückenwind werden die Schalker am Samstag Borussia Dortmund zum prestigeträchtigen Revierderby in der Veltins Arena begrüßen. Über 60.000 Zuschauer werden bei der Partie dabei sein können. Doch der Stadionbesuch könnte für viele Fans dieses Mal anders als gewohnt ablaufen.

Denn der FC Schalke hat über seine vereinseigenen Kanäle verlauten lassen, dass der Verkauf von alkoholischen Getränken rund um das Stadion und auch in der Arena am Samstag untersagt ist.

FC Schalke 04 vs. BVB: Alkohol-Verbot erzürnt die Fans

"Die Sicherheitsbehörden haben dem vorgelegten Sicherheitskonzept mit Alkoholverkauf nicht zugestimmt", schrieb der abstiegsbedrohte Bundesligist auf seiner Website und fügte hinzu: "Aus Sicht des FC Schalke 04 ist ein Verkaufsverbot von alkoholhaltigen Getränken bei Heimspielen grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden."

Auch die Fans reagierten auf die Anordnung mit Kritik. "So ein Schwachsinn" oder "Lächerlich" war auf Twitter zu lesen. Einige Nutzer äußerten den Verdacht, dass das Verbot seinen Sinn verfehlen würde. Es würde nur den Alkohol-Konsum im Vorfeld des Spiels in Kneipen oder zu Hause verstärken.

Für viele Fans des FC Schalke 04 ist es bereits der zweite Rückschlag innerhalb weniger Tage. Bereits am Anfang der Woche hatte der Verein verkündet, dass ein öffentliches Training vor dem Spiel am Samstag diesmal nicht stattfinde.

Dieses erfreute sich in den vergangenen Wochen bei den Fans der Knappen stets großer Beliebtheit. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln waren über 2000 Zuschauer zur öffentlichen Trainingseinheit gekommen. Eine solche Unterstützung hätte den Schalkern auch vor dem Derby gegen den BVB gutgetan, so die Meinung der Fans.