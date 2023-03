Schalker "Kraftakt" nötig? Kaufoption für Frey enthüllt

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Bleibt Michael Frey auch über die Saison hinaus beim FC Schalke 04?

Im Januar hat der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 Michael Frey von Royal Antwerpen als Ersatz für den verletzten Sebastian Polter per Leihe bis zum Saisonende verpflichtet. Nun wurde die Höhe der Kaufoption für den Stürmer enthüllt.

Acht Spiele, zwei Vorlagen, null Tore. Die Bilanz von Michael Frey seit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 fällt nüchtern aus. Dennoch könnten die Königsblauen den 28 Jahren alten Schweizer fest unter Vertrag nehmen.

Wie die "Bild" berichtet, müsste Schalke zwei Millionen Euro nach Antwerpen überweisen, um Frey aus seinem Arbeitspapier in Belgien loszueisen.

Finanziell sei das allerdings ein "Kraftakt" für den finanziell gebeutelten Revierklub.

Braydon Manu Thema beim FC Schalke 04?

Als Alternative nennt das Blatt Braydon Manu vom SV Darmstadt 98. Der pfeilschnelle Angreifer sei ein Profi, der im Schalker Kader noch fehlt. Bei einem Abstieg könne man sich einen derartigen Luxus allerdings nicht leisten, weshalb eine feste Verpflichtung Freys wahrscheinlicher wäre, so die Boulevardzeitung.

Frey konnte sich bislang noch nicht in die Torschützenliste des FC Schalke 04 eintragen. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Angreifer allerdings nicht.

Frey selbstbewusst: "Ich kann Tore schießen"

"Ich kann Tore schießen. Ich habe in meiner Karriere schon mehr als 130 Tore geschossen", sagte er zuletzt im "kicker".

In der Tat gelangen ihm in der Hinrunde in Antwerpen wettbewerbsübergreifend bereits neun Treffer. In der letzten Saison stand Frey in der Endabrechnung gar bei 22 Liga-Toren.

"Aber jetzt muss es auch mal bei Schalke passieren, das weiß ich. Ich werde alles dafür geben, dass es klappt", versprach der Eidgenosse und erinnerte sich nebenbei noch selbst an seine Aufgabe, für die er im Winter geholt wurde: "Als Stürmer bin ich maßgeblich dafür zuständig, dass wir Tore erzielen."