Erschreckend harmlose Spurs scheitern an Mailand

IMAGO/David Klein

Harry Kane und Tottenham Hotspur scheiterten im Achtelfinale der Champions League

Erstmals seit elf Jahren ist der AC Mailand ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der italienische Fußballmeister kam im Achtelfinal-Rückspiel bei Tottenham Hotspur zu einem 0:0 und ist dank des 1:0 aus dem ersten Vergleich weiter.

Wenn am 17. März die Runde der besten Acht ausgelost wird, ist Milan zum ersten Mal seit der Saison 2011/12 wieder dabei.

In einem zähen Spiel fanden die Londoner um Starstürmer Harry Kane nie in ihren Rhythmus, kurz vor Schluss sah Argentiniens Weltmeister Cristian Romero zudem die Gelb-Rote Karte (77.). Torchancen erspielten sich die Spurs kaum - auch die Rückkehr von Teammanager Antonio Conte beflügelte die Londoner nicht. Der 53-Jährige hatte sich Anfang Februar die Gallenblase entfernen lassen müssen, danach erholte sich Conte in seiner Heimat Italien.

Bei seinem Comeback sah Conte eine erste Halbzeit ohne nennenswerte Höhepunkte. Auch im zweiten Durchgang wirkte Tottenham gehemmt, kaum ein strukturierter Angriff rollte in Richtung von Gästetorhüter Mike Maignan. Stattdessen bot sich Milan die große Chance aufs Führungstor - Brahim Diaz (51.) aber brachte den Ball nicht an Tottenhams Torwart Fraser Forster vorbei.

Die Spurs wurden weiter nicht gefährlich, zu Abschlüssen kamen sie nur mit Einzelaktionen. Pierre Emile Höjbjerg (64.) scheiterte bei einer dieser Aktionen an Maignan. Mit fortschreitender Spieldauer musste Tottenham das Risiko erhöhen, das bot den Gästen Räume für Konter.