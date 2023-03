Pavard-Kehrtwende beim FC Bayern rückt näher

IMAGO/Markus Fischer

Bleibt Benjamin Pavard dem FC Bayern erhalten?

Lange Zeit schien es klar, dass sich im Sommer die Wege zwischen dem FC Bayern und Benjamin Pavard trennen werden. Doch nun mehren sich die Anzeichen für eine 180-Grad-Wende in der spannenden Personalie.

Als Benjamin Pavard im Vorfeld der Fußball-WM in Katar öffentlich mit einem Abgang vom FC Bayern liebäugelte, schien klar: Lange hält die Ehe zwischen dem als eigensinnig geltenden Franzosen und dem deutschen Rekordmeister nicht mehr.

Kritischen Aussagen der Vereinsführung um Vorstandschef Oliver Kahn folgten Gerüchte, wonach Pavard für den kommenden Sommer unbedingt eine Luftveränderung anstrebe. Sein Management spreche bereits mit dem FC Barcelona, hieß es zudem.

Doch aktuell scheint sich das Blatt in der Causa Pavard zu wenden. "Ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte. Ich weiß sehr gut, dass ich in einem sehr großen Verein bin, in dem alles hervorragend aufgestellt ist. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich mag den Verein und die Fans, und ich hoffe, dass wir diese Saison noch Großes erreichen werden", sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler selbst gegenüber "Sport1" in der vergangenen Woche über seine Zukunft.

Umdenken des FC Bayern bei Benjamin Pavard?

Und auch die Anzeichen für ein Umdenken des FC Bayern mehren sich.

Nachdem bereits die "AZ" kürzlich über eine mögliche Verlängerung von Pavards bis 2024 laufenden Vertrag berichtete, legt der "kicker" nun nach: Pavard werde nach der Systemumstellung von Trainer Julian Nagelsmann auf eine defensive Dreierkette inzwischen neben Matthijs de Ligt als stabilster Innenverteidiger im Kader gesehen.

"Zeitnah" sollen demnach Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit geplant sein.

Diese könnten gute Erfolgsaussichten haben. Nagelsmann lobte Pavard zuletzt jedenfalls in den höchsten Tönen: "Der Trainer ist sehr offen. Wenn man mit ihm reden möchte und bei ihm an die Tür klopft, dann ist er immer für einen da. Die Art von Fußball, die er spielen lassen will, ist genau das, was ich auch mag."