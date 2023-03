Mbappé lässt eigene PSG-Zukunft offen

unknown

Kylian Mbappé enttäuscht nach dem Aus mit PSG

Fußball-Superstar Kylian Mbappé sieht Bayern München als Anwärter auf den Titel in der Champions League und hat seine Zukunft bei Paris St. Germain offen gelassen.

"Wir haben gegen eine großartige Mannschaft verloren, die den Wettbewerb gewinnen kann", sagte der 24-Jährige nach dem Aus von PSG gegen den deutschen Rekordmeister im Achtelfinale.

"Wir werden uns hinterfragen und dann in den Alltag zurückkehren. Wir müssen nach vorne schauen", äußerte Mbappé im Anschluss an das 0:2 (0:1) der Franzosen im Rückspiel in München.

Angesprochen auf einen Verbleib in Paris, wollte der Weltmeister von 2018 nicht konkret werden - obwohl er erst im zurückliegenden Sommer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat: "Da bin ich entspannt. Für mich zählt in dieser Saison nur noch die Meisterschaft. Dann werden wir sehen."